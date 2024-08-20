Праздничным линейкам быть? Как День знаний проведут в ещё одном приграничном регионе

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Из-за неспокойной оперативной обстановки власти Брянской области приняли решение перевести 1700 школьников на дистанционное обучение. В связи с этим праздничные линейки в честь Дня знаний проведут только для 130 тысяч детей 2 сентября с учётом действующего режима КТО.
При этом особое внимание при их организации уделят тем школам, которые находятся в приграничье. Эти же образовательные учреждения перейдут на дистанционный формат обучения.
Напомним, что в настоящее время в школах Белгородской области учёба начнётся в том формате, который выбрали до режимов ЧС и КТО. В то же время родители могут индивидуально принять решение о переводе своих детей на дистанционный формат обучения.
Однако оперштаб ещё не принял окончательное решение по формату празднования Дня знаний.