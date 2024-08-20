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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Брянской области переведут часть школьников на дистант

Праздничным линейкам быть? Как День знаний проведут в ещё одном приграничном регионе

20 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI

В Брянской области переведут часть школьников на дистант

Брянское правительство приняло решение перевести часть детей на дистанционный формат обучения. В то же время праздничные линейки в честь Дня знаний проведут для более чем 130 тысяч детей. Подробности сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

Из-за неспокойной оперативной обстановки власти Брянской области приняли решение перевести 1700 школьников на дистанционное обучение. В связи с этим праздничные линейки в честь Дня знаний проведут только для 130 тысяч детей 2 сентября с учётом действующего режима КТО.

При этом особое внимание при их организации уделят тем школам, которые находятся в приграничье. Эти же образовательные учреждения перейдут на дистанционный формат обучения.

Напомним, что в настоящее время в школах Белгородской области учёба начнётся в том формате, который выбрали до режимов ЧС и КТО. В то же время родители могут индивидуально принять решение о переводе своих детей на дистанционный формат обучения.

Однако оперштаб ещё не принял окончательное решение по формату празднования Дня знаний.

Что белгородцам отвечают на вопросы о том, как их дети будут учиться с 1 сентября?
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#Александра Склярова#Общество#День знаний#1 сентября#Брянская область#Линейки#Приграничье
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