Защита осуждённого экс-мэра Старого Оскола Сергиенко будет обжаловать приговор

26 августа в Свердловском районном суде Сергиенко вынесли приговор. Его признали виновным во взяточничестве и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии и штрафа в размере 20 миллионов рублей. Кроме того, 10 лет он не сможет занимать должности в органах власти.