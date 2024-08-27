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Защита осуждённого экс-мэра Старого Оскола Сергиенко будет обжаловать приговор

Защита осуждённого экс-мэра Старого Оскола Сергиенко будет обжаловать приговор

27 августа 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
Вчера бывшему мэру и руководителю белгородских «дочек» «Газпрома» озвучили приговор, однако на этом история не закончилась. Адвокат Александра Сергиенко заявила «Ъ-Черноземье», что они собираются обжаловать решение суда.
Сюжет
Суд

Судебная эпопея по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко не закончилась. Его адвокат Оксана Фабрая сообщила изданию «Ъ-Черноземье», что защита намерена обжаловать приговор. Она пообещала предоставить подробный комментарий позже.

26 августа в Свердловском районном суде Сергиенко вынесли приговор. Его признали виновным во взяточничестве и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии и штрафа в размере 20 миллионов рублей. Кроме того, 10 лет он не сможет занимать должности в органах власти.

В последнем слове Сергиенко заявил о своей невиновности. Он говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений и посчитал судебный процесс несправедливым.

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