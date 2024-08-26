«У суда должно быть мужество»: Сергиенко в последнем слове попросил о справедливости

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
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Updated Сегодня, 09:28
Сегодня, 26 августа, проходит последнее заседание по делу экс-мэра Старого Оскола и бывшего руководителя белгородских отделений «Газпрома» Александра Сергиенко.
В своём последнем слове подсудимый заявил, что «невиновен ни в одном из эпизодов предъявленных обвинений». Сергиенко назвал разбираемые взятки «сделкой между товарищами». Кроме того, он обозначил, что готов понести ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, которой занимался с «уже бывшим» другом Владимиром Глазкрицким, занявшим у него и не вернувшим 40 тысяч долларов.
«Абсурдность обвинения подтверждается материалами дела. <… > По моему уголовному делу сложилась парадоксальная ситуация. Свидетели — все со стороны защиты, кроме двух. <… > Они [Гринякин и Глазкрицкий] хотели отомстить. В материалах дела есть достаточно тому доказательств», — обозначил Сергиенко.
Освещение их показаний, как продолжил Сергиенко, «создало образ злостного коррупционера, к которому без взяток на приём не попадёшь», однако этот образ рушат показания и комментарии свидетелей и жителей Старого Оскола, отметил он.
Также Александр Сергиенко, как говорил ранее и адвокат Владимир Горелик, заявил, что некоторые важные документы, доказывающие его невиновность якобы скрыли, а Глазкрицкий прямо в зале суда заявлял несколько версий произошедшего:
«Остаётся надеяться только на объективность и беспристрастность суда. <… > Ваша честь, я родился в небогатой, даже по советским меркам, семье. И привык к настоящему ответственному труду. Привык отвечать за свои слова и поступки. Привык преодолевать трудности самостоятельно. Я благодарен своим родителям, которые приучили меня к добросовестному суду. <… > В том числе маме, которую я пережил уже на один год и у которой была та же болезнь, что и у меня».
Далее Сергиенко упомянул, что сторона защиты неоднократно просила отправить его под домашний арест по состоянию здоровья, т. к. он инвалид первой группы, однако он «настолько опасен для общества», по мнению обвинения, что этого не исполнили.
Кроме того, экс-мэр Старого Оскола обратил внимание на присутствующую в зале суда дочь. Он отметил, что сейчас непростое время, при котором ребёнок остаётся без поддержки, помощи и воспитания отца.
«Ваша честь, я прошу Вас, чтобы приговор был глубоко продуман и самое главное — справедлив. К сожалению, мы живём в такое время, когда для вынесения правосудного приговора, помимо объективности, справедливости и беспристрасности, суд должен обладать настоящим мужеством. Мужеством, которое не позволит ему пойти на поводу у беспринципных лжесвидетелей. И постановит <…> оправдательный приговор», — высказался в своём последнем слове подсудимый.
Ранее прокурор запросила для Александра Сергиенко 13 лет лишения свободы, невозможность занимать должности в госучреждения на тот же срок и штраф в 25 миллионов рублей.