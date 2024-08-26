«У суда должно быть мужество»: Сергиенко в последнем слове попросил о справедливости

В своём последнем слове подсудимый заявил, что «невиновен ни в одном из эпизодов предъявленных обвинений». Сергиенко назвал разбираемые взятки «сделкой между товарищами». Кроме того, он обозначил, что готов понести ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, которой занимался с «уже бывшим» другом Владимиром Глазкрицким, занявшим у него и не вернувшим 40 тысяч долларов.