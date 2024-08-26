Суд вынес приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко

Заявление против Александра Сергиенко написали его друзья, как назвал их он сам. Речь идёт о Денисе Гринякине, Владимире Глазкрицком и Андрее Ротаре. В суде защита объявила, что это якобы было сделано потому, что экс-мэр изобличил Глазкрицкого в 2020 году в качестве взяткодателя, написав на него заявление. Однако на одном из заседаний также упомянули, что Сергиенко хотел вернуть ему некоторые из взяток. Сами свидетели заявили, что хотели «прекратить беспредел».