Суд вынес приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
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Updated Сегодня, 10:18
26 августа в Свердловском районом суде прошло последнее судебное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола и бывшего директора белгородских компаний «Газпрома» Александра Сергиенко.
Суд признал Сергиенко виновным. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший мэр Старого Оскола будет в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, Сергиенко предстоит заплатить штраф в размере 20 млн рублей. Также он не сможет в течение 10 лет занимать должности в госучреждениях.
Александра Сергиенко задержали весной 2023 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, однако сперва это не было официальной информацией. Позже региональное СУ СКР официально сообщило, что против экс-мэра и бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» возбудили уголовное дело. Его взяли под стражу из-за подозрений в трёх эпизодах получения взяток на общую сумму более 50 млн рублей в период с 2017 по 2021 год.
Заявление против Александра Сергиенко написали его друзья, как назвал их он сам. Речь идёт о Денисе Гринякине, Владимире Глазкрицком и Андрее Ротаре. В суде защита объявила, что это якобы было сделано потому, что экс-мэр изобличил Глазкрицкого в 2020 году в качестве взяткодателя, написав на него заявление. Однако на одном из заседаний также упомянули, что Сергиенко хотел вернуть ему некоторые из взяток. Сами свидетели заявили, что хотели «прекратить беспредел».
Также подсудимый говорил о том, что страдает от почечного поликистоза, и подал апелляцию, чтобы сменить меру пресечения на домашний арест, однако её отклонили, а далее болезнь стала причиной частых переносов заседаний.
Не раз стороны защиты и обвинения заявляли о помехах в отношении друг друга. Адвокат Владимир Горелик упоминал о попытках суда запутать следствие, ограничениях его деятельности как адвоката и лжесвидетельстве людей при даче показаний.
Александр Сергиенко все полученные средства назвал дачей денег в долг. В своём последнем слове он заявил, что взяток не брал, но занимался незаконной предпринимательской деятельностью с указанной вышей «тройкой».
На одном из предпоследних заседаний суда прокурор Вера Струкова запросила для Сергиенко 13 лет лишения свободы, ограничение возможности занимать должности в государственных учреждениях на тот же срок, назначение штрафа в 25 млн рублей. А в качестве смягчающих обстоятельств предлагалось учесть ухудшившееся состояние экс-мэра во время содержания под стражей и положительное мнение о нём жителей Старооскольского городского округа.