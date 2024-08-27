В Белгородской области создадут специальный батальон. Чем он будет заниматься?

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:50
В Белгородской области планируется создать новый специальный батальон. О планах по его формированию недавно рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он отметил, что в сложившейся ситуации это необходимая мера.
Основная задача нового батальона — отражать атаки ВСУ с помощью беспилотников. Бойцы формирования будут нести боевое дежурство и, кроме того, выполнять задачи в белгородском приграничье.
Напомним, только в ночь с 26 на 27 августа из-за атак БПЛА в Белгородской области пострадали пять человек. Трое из них находятся в больнице.