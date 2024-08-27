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Новый батальон появится в Белгородской области

В Белгородской области создадут специальный батальон. Чем он будет заниматься?

27 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI
Новый батальон появится в Белгородской области

Мэр Белгорода рассказал о новом батальоне

Белгородскую область продолжают регулярно атаковать беспилотники ВСУ. Из-за этого в приграничье страдают и гибнут мирные жители. Власти решили собрать специальное формирование, которое будет заниматься уничтожением БПЛА, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгородской области планируется создать новый специальный батальон. О планах по его формированию недавно рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он отметил, что в сложившейся ситуации это необходимая мера.

Основная задача нового батальона — отражать атаки ВСУ с помощью беспилотников. Бойцы формирования будут нести боевое дежурство и, кроме того, выполнять задачи в белгородском приграничье.

Напомним, только в ночь с 26 на 27 августа из-за атак БПЛА в Белгородской области пострадали пять человек. Трое из них находятся в больнице.

Ночью украинские беспилотники атаковали белгородские сёла, есть пострадавшие
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#СВО#Валентин Демидов#Беспилотники
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