Один белгородец погиб в результате утренней атаки БПЛА

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Утром 25 августа стало известно об обстреле двух населённых пунктов Белгородского района. Повреждения зафиксировали в сёлах Петровка и Соловьёвка. Тогда информации о пострадавших не было, однако позже стало известно о погибшем мужчине.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погиб мирный житель Соловьёвки. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.
Напомним, что в ночь на 25 августа под огонь ВСУ также попал посёлок Ракитное. Погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Шестеро раненых находятся в тяжёлом состоянии.
Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося.