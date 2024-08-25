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Published Сегодня, 10:44

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Один белгородец погиб в результате утренней атаки БПЛА

Один белгородец погиб в результате утренней атаки БПЛА

25 августа 2024, 10:44
Фото: 1MI
О погибшем мужчине стало известно уже после зафиксированных разрушений. Бригада скорой помощи приехала на вызов, однако спасти белгородца не успела — тот уже скончался. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Утром 25 августа стало известно об обстреле двух населённых пунктов Белгородского района. Повреждения зафиксировали в сёлах Петровка и Соловьёвка. Тогда информации о пострадавших не было, однако позже стало известно о погибшем мужчине.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погиб мирный житель Соловьёвки. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Напомним, что в ночь на 25 августа под огонь ВСУ также попал посёлок Ракитное. Погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Шестеро раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Погиб#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#Обстрелы
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