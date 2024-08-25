Украинские БПЛА атаковали два белгородских поселения. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Стало известно о новой атаке ВСУ на два населённых пункта Белгородского района. Так, один БПЛА сбросил взрывное устройство в Петровке, в результате чего в одном частном доме пострадала кровля и фасад, посекло один автомобиль.
После ещё нескольких сбросов в другом частном доме повреждены забор и транспортное средство. В результате атаки дрона-камикадзе в МКД выбило окна и посекло фасад. В одной квартире пострадала внутренняя отделка и разрушен балкон.
В селе Соловьёвка в результате сброса взрывного устройства сгорел коммерческий объект.
Предварительно, никто не пострадал, отметил губернатор. Информация о последствиях до сих пор уточняется.
Напомним, что ночью ВСУ нанесли удар по Ракитному. При обстреле посёлка погибли пять человек, ещё 12 пострадали. О состоянии раненых утром рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.