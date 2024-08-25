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Сразу два белгородских поселения попали под удар ВСУ

Украинские БПЛА атаковали два белгородских поселения. Что известно о последствиях?

25 августа 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney

Сразу два белгородских поселения попали под удар ВСУ

Под удар ВСУ попали два села Белгородского района. Пострадавших нет, однако зафиксировали ряд разрушений, сообщил на своей странице в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Стало известно о новой атаке ВСУ на два населённых пункта Белгородского района. Так, один БПЛА сбросил взрывное устройство в Петровке, в результате чего в одном частном доме пострадала кровля и фасад, посекло один автомобиль.

После ещё нескольких сбросов в другом частном доме повреждены забор и транспортное средство. В результате атаки дрона-камикадзе в МКД выбило окна и посекло фасад. В одной квартире пострадала внутренняя отделка и разрушен балкон.

В селе Соловьёвка в результате сброса взрывного устройства сгорел коммерческий объект.

Предварительно, никто не пострадал, отметил губернатор. Информация о последствиях до сих пор уточняется.

Напомним, что ночью ВСУ нанесли удар по Ракитному. При обстреле посёлка погибли пять человек, ещё 12 пострадали. О состоянии раненых утром рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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