Baza: аэропорт Белгорода был атакован беспилотником ВСУ

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Происшествие случилось утром пятницы, 23 августа. По данным Telegram-канала, беспилотный летательный аппарат врезался в здание командно-диспетчерского пункта и сдетонировал.
Сотрудников аэропорта экстренно эвакуировали. «База» сообщает, что никто из них не пострадал. Территорию вокруг оцепили, а на место вызвали взрывотехников ФСБ. В здании пострадала обшивка и выбило остекление.
Официально власти Белгородской области ситуацию не комментировали, поэтому данные не подтверждены.