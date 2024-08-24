bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Аэропорт Белгорода

Baza: аэропорт Белгорода был атакован беспилотником ВСУ

24 августа 2024, 16:09
Фото: Антон Вергун / РИА «Новости»
Аэропорт Белгорода
Telegram-канал «База» сообщил, что недавно Вооружённые силы Украины атаковали закрытый аэропорт в Белгороде. Предварительно, есть повреждения. Официально власти информацию не подтвердили.

Происшествие случилось утром пятницы, 23 августа. По данным Telegram-канала, беспилотный летательный аппарат врезался в здание командно-диспетчерского пункта и сдетонировал.

Сотрудников аэропорта экстренно эвакуировали. «База» сообщает, что никто из них не пострадал. Территорию вокруг оцепили, а на место вызвали взрывотехников ФСБ. В здании пострадала обшивка и выбило остекление.

Официально власти Белгородской области ситуацию не комментировали, поэтому данные не подтверждены.

Повреждения после атаки БПЛА на аэропорт в Белгороде.Повреждения после атаки БПЛА на аэропорт в Белгороде.
Повреждения после атаки БПЛА на аэропорт в Белгороде.
Фото: Telegram-канал «Белгород»
Владелец белгородского аэропорта попал под санкции ЕС
Узнать подробнее
Читайте также:
Аэропорт, активы Зотова и ЭФКО: какие компании понесли убытки в первый год СВОС аэропорта — на кладбище: общественный транспорт Белгорода «восстанавливает» режимНе работающий больше года аэропорт в Белгороде поддержат деньгами
#Валерия Колесникова#Происшествия#Аэропорт#Беспилотник#Белгород#ВСУ#База#Атака
Подпишитесь
В Белгороде около частного дома нашли пожилого мужчину без сознания
Сегодня, 13:46
Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Вчера, 15:02
Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя
Сегодня, 05:00
Мужчина получил ожог после атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 06:11
В Белгородской области два дня нельзя будет купить спиртное в магазинах
Сегодня, 10:22