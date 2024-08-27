Регионы развивают свою туристическую привлекательность

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Так, в Челябинской области в рамках данной программы планируется построить аквакомплекс, который будет включать в себя 13 бассейнов, 13 водных аттракционов и отель для проживания туристов. По программе льготного кредитования на строительство данного аквакомплекса ВТБ предоставил финансирование в размере 3,6 млрд рублей.
«Существенный рост внутреннего спроса на путешествия по России объясняет интерес инвесторов к созданию туристической инфраструктуры в регионах — качественной, современной, удобной инфраструктуры для семейного отдыха. Одной из своих стратегических целей мы ставим поддержку таких проектов», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.