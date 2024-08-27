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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Туризм

Регионы развивают свою туристическую привлекательность

27 августа 2024, 12:20
Фото: 1MI
Туризм
2021 году Постановлением Правительства РФ утверждена программа льготного кредитования на строительство отелей в России.

Так, в Челябинской области в рамках данной программы планируется построить аквакомплекс, который будет включать в себя 13 бассейнов, 13 водных аттракционов и отель для проживания туристов. По программе льготного кредитования на строительство данного аквакомплекса ВТБ предоставил финансирование в размере 3,6 млрд рублей.

«Существенный рост внутреннего спроса на путешествия по России объясняет интерес инвесторов к созданию туристической инфраструктуры в регионах — качественной, современной, удобной инфраструктуры для семейного отдыха. Одной из своих стратегических целей мы ставим поддержку таких проектов», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.
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