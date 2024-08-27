Регионы развивают свою туристическую привлекательность

Так, в Челябинской области в рамках данной программы планируется построить аквакомплекс, который будет включать в себя 13 бассейнов, 13 водных аттракционов и отель для проживания туристов. По программе льготного кредитования на строительство данного аквакомплекса ВТБ предоставил финансирование в размере 3,6 млрд рублей.