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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Рендер арт-объекта

Не все белгородцы оценили буквы за 18 млн, которые хотят установить в парке

27 августа 2024, 13:55
Фото: из документации закупки
Рендер арт-объекта
58% опрошенных читателей Бел.Ру считают, что у арт-объекта, который хочет установить мэрия в парке Сосновка, не очень удачный дизайн.

Недавно мэрия Белгорода опубликовала закупку на 18 млн рублей. За эту сумму в парке Сосновка хотят поставить арт-объекты в виде букв, которые составят фразу «Сосновка парк».

Конструкции будут внушительные — 6-7 метров в высоту. Буквы будут чередоваться по размеру: одна чуть меньше, одна чуть больше, из-за этого они выстраиваются в странную лесенку.

Редакция Бел.Ру провела опрос в нашем Telegram-канале, чтобы узнать мнение читателей. Из тысячи респондентов 58% дизайн арт-объекта не понравился. 16% опрошенных считают, что дизайн неплохой, а 26% не определились.

Из 139 реакций, которые читатели поставили на публикацию с рендером этих букв, 96 негативных.

Мы обратились с редакционным запросом к мэрии Белгорода, чтобы узнать, почему именно такой дизайн арт-объекта был выбран.

В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей
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#Алёна Мальцева#Город#Опрос#Новости Белгорода#Мэрия#Дизайн#Белгород#Арт-объект#Парк Сосновка
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