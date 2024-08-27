Не все белгородцы оценили буквы за 18 млн, которые хотят установить в парке

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Недавно мэрия Белгорода опубликовала закупку на 18 млн рублей. За эту сумму в парке Сосновка хотят поставить арт-объекты в виде букв, которые составят фразу «Сосновка парк».
Конструкции будут внушительные — 6-7 метров в высоту. Буквы будут чередоваться по размеру: одна чуть меньше, одна чуть больше, из-за этого они выстраиваются в странную лесенку.
Редакция Бел.Ру провела опрос в нашем Telegram-канале, чтобы узнать мнение читателей. Из тысячи респондентов 58% дизайн арт-объекта не понравился. 16% опрошенных считают, что дизайн неплохой, а 26% не определились.
Из 139 реакций, которые читатели поставили на публикацию с рендером этих букв, 96 негативных.
Мы обратились с редакционным запросом к мэрии Белгорода, чтобы узнать, почему именно такой дизайн арт-объекта был выбран.