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Благоустроенные дорожки в Сосновке

Три беговых маршрута и полевые укрытия: как преобразилась Сосновка в Белгороде?

20 августа 2024, 10:05
Фото: страница Валентина Демидова
Благоустроенные дорожки в Сосновке

В белгородской Сосновке завершилось строительство дистанций для бега

В Сосновке появились три дистанции для бега, навигация, парковка и спортивная площадка. Рядом оборудовали полевые укрытия, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Сосновке завершилось строительство дистанций для бега. Их сделали из гравийного отсева — этот материал снизит нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Дорожки также укрепили откосами и поребриками в пониженных местах.

Всего в Сосновке оборудовали три дистанции, разместили удобную навигацию и около 240 опор освещения. Через каждый километр можно встретить полевое защитное укрытие, в котором можно спрятаться на случай ракетной опасности.

Кроме того, появилась спортивная площадка с комплексом для уличной гимнастики. Рядом есть скамейки, урны и модульный туалет. Саму территорию очистили, озеленили и оборудовали вблизи парковку.

Благоустроенные дорожки в СосновкеБлагоустроенные дорожки в Сосновке
Благоустроенные дорожки в СосновкеБлагоустроенные дорожки в Сосновке
Благоустроенные дорожки в СосновкеБлагоустроенные дорожки в Сосновке
Благоустроенные дорожки в СосновкеБлагоустроенные дорожки в Сосновке
Благоустроенные дорожки в СосновкеБлагоустроенные дорожки в Сосновке
Благоустроенные дорожки в СосновкеБлагоустроенные дорожки в Сосновке
Благоустроенные дорожки в СосновкеБлагоустроенные дорожки в Сосновке
Благоустроенные дорожки в СосновкеБлагоустроенные дорожки в Сосновке
Благоустроенные дорожки в Сосновке
Фото: страница Валентина Демидова
Беговую дорожку в Белгороде оборудуют подземными укрытиями на случай РО
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Сосновка#Белгород#Дорожки#Валентин Демидов
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