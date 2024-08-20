Три беговых маршрута и полевые укрытия: как преобразилась Сосновка в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Сосновке завершилось строительство дистанций для бега. Их сделали из гравийного отсева — этот материал снизит нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Дорожки также укрепили откосами и поребриками в пониженных местах.
Всего в Сосновке оборудовали три дистанции, разместили удобную навигацию и около 240 опор освещения. Через каждый километр можно встретить полевое защитное укрытие, в котором можно спрятаться на случай ракетной опасности.
Кроме того, появилась спортивная площадка с комплексом для уличной гимнастики. Рядом есть скамейки, урны и модульный туалет. Саму территорию очистили, озеленили и оборудовали вблизи парковку.