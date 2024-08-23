В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Белгородский парк Сосновка ждёт обновление. Мэрия выделила на это 18 млн рублей.
В общественном пространстве появятся малые архитектурные формы. Это будут металлические буквы высотой от 6 до 7,5 метра, а также фасадный элемент «Ёлочка». Буквы сложатся в фразу «Парк Сосновка».
Конструкции будут светиться, а также они могут быть использованы как скамейки. Судя по рендерам, на некоторых буквах появятся качели.
Напомним, что недавно в парке построили дистанции для бега из гравийного отсева, спортивную площадку, создали навигацию и установили 240 опор освещения, скамейки, урны, модульный уличный туалет. На каждом километре дорожек есть подземное укрытие.