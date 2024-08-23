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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Буквы, которые хотят установить на входе в парк

В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей

23 августа 2024, 12:01
Фото: скриншот из документации закупки
Буквы, которые хотят установить на входе в парк
В парке Сосновка появятся 6-метровые буквы, которые сформируют название общественного пространства. На них потратят 18 млн рублей.

Белгородский парк Сосновка ждёт обновление. Мэрия выделила на это 18 млн рублей.

В общественном пространстве появятся малые архитектурные формы. Это будут металлические буквы высотой от 6 до 7,5 метра, а также фасадный элемент «Ёлочка». Буквы сложатся в фразу «Парк Сосновка».

Конструкции будут светиться, а также они могут быть использованы как скамейки. Судя по рендерам, на некоторых буквах появятся качели.

Напомним, что недавно в парке построили дистанции для бега из гравийного отсева, спортивную площадку, создали навигацию и установили 240 опор освещения, скамейки, урны, модульный уличный туалет. На каждом километре дорожек есть подземное укрытие.

Буквы, которые хотят установить на входе в паркБуквы, которые хотят установить на входе в парк
Буквы, которые хотят установить на входе в паркБуквы, которые хотят установить на входе в парк
Буквы, которые хотят установить на входе в паркБуквы, которые хотят установить на входе в парк
Буквы, которые хотят установить на входе в паркБуквы, которые хотят установить на входе в парк
Буквы, которые хотят установить на входе в паркБуквы, которые хотят установить на входе в парк
Буквы, которые хотят установить на входе в паркБуквы, которые хотят установить на входе в парк
Буквы, которые хотят установить на входе в паркБуквы, которые хотят установить на входе в парк
Буквы, которые хотят установить на входе в парк
Фото: скриншот из документации закупки
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#Алёна Мальцева#Город#Качели#Парк#Госзакупки#Новости Белгорода#Сосновка#Обновление#Белгород#Малые архитектурные формы
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