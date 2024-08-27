bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Усталость иногда накрывает совсем не вовремя

Как побороть вечную усталость?

27 августа 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Усталость иногда накрывает совсем не вовремя
Бешеный ритм современной жизни требует от нас больших энергозатрат. Человек попадает в круговорот из недосыпа, кофеина и стресса. Можете представить, как это в будущем отразиться на здоровье. Но откуда тогда взять энергию? Разбирались журналисты Newia.

Всего несколько изменений могут кардинально улучшить ваше общее самочувствие, снять усталость и наполнить энергией. Но прежде чем их вносить, стоит провериться у врача — иногда слабость может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем.

Если для недомогания нет других причин, стоит начать с перестройки образа жизни. Первостепенно — наладьте сон. Ещё в школе детям рассказывают, что спать нужно не менее восьми часов и не засиживаться до глубокой ночи.

Важную роль играют эмоции. Порой стресс истощает даже сильнее физического труда. Если есть возможность, лучше его минимизировать. На работе планируйте задачи и избегайте интриг.

Прислушивайтесь к себе, отдыхайте качественно в зависимости от того, как лично вам это нравится: с друзьями в кафе или в одиночку, смотря кино дома. Организуйте пространство в жилище так, как вам этого хочется. Делегируйте обязанности по уборке, готовке.

Естественным источником энергии является не только пища, поэтому сбалансировать питание недостаточно. Начните потреблять больше воды, и вы поймёте, как изменится ваше состояние. Можно также пропить курс витаминов группы В, но перед этим лучше проконсультироваться с специалистом.

Займитесь спортом. Не зря людям с депрессивными синдромами рекомендуют попровать пилатес или йогу. Прибегать к силовым упражнениям нет нужды, достаточно небольшой физической активности, чтобы заставить тело вырабатывать энергию.

Многозадачность не только снижает продуктивность, но и повышает уровень стресса
Узнать подробнее
Читайте также:
Эмоциональное заражение: почему собаки начинают грустить рядом с людьми со стрессом?Исследование: заедание стресса нездоровой пищей может привести к ещё большей тревогеЧто нужно есть, чтобы побороть стресс? Эксперт дала ряд рекомендаций
#Валерия Колесникова#Спорт#Здоровье#Энергия#Питание#Стресс#Сон#КЦ
Подпишитесь
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область? Что известно
Сегодня, 08:26
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году
Сегодня, 05:01
Новый дом и вторичка: на что белгородцы могут потратить деньги за утраченное жильё
Сегодня, 11:32
Вонь стоит, но всё в порядке? Качество воздуха проверили после жалоб белгородцев
Сегодня, 08:15
Как изменятся общественные пространства в Белгородской области? Смотрим проекты
Сегодня, 09:35
В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт
Сегодня, 06:23