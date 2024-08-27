Как побороть вечную усталость?

Прислушивайтесь к себе, отдыхайте качественно в зависимости от того, как лично вам это нравится: с друзьями в кафе или в одиночку, смотря кино дома. Организуйте пространство в жилище так, как вам этого хочется. Делегируйте обязанности по уборке, готовке.