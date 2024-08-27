Как побороть вечную усталость?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Всего несколько изменений могут кардинально улучшить ваше общее самочувствие, снять усталость и наполнить энергией. Но прежде чем их вносить, стоит провериться у врача — иногда слабость может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем.
Если для недомогания нет других причин, стоит начать с перестройки образа жизни. Первостепенно — наладьте сон. Ещё в школе детям рассказывают, что спать нужно не менее восьми часов и не засиживаться до глубокой ночи.
Важную роль играют эмоции. Порой стресс истощает даже сильнее физического труда. Если есть возможность, лучше его минимизировать. На работе планируйте задачи и избегайте интриг.
Прислушивайтесь к себе, отдыхайте качественно в зависимости от того, как лично вам это нравится: с друзьями в кафе или в одиночку, смотря кино дома. Организуйте пространство в жилище так, как вам этого хочется. Делегируйте обязанности по уборке, готовке.
Естественным источником энергии является не только пища, поэтому сбалансировать питание недостаточно. Начните потреблять больше воды, и вы поймёте, как изменится ваше состояние. Можно также пропить курс витаминов группы В, но перед этим лучше проконсультироваться с специалистом.
Займитесь спортом. Не зря людям с депрессивными синдромами рекомендуют попровать пилатес или йогу. Прибегать к силовым упражнениям нет нужды, достаточно небольшой физической активности, чтобы заставить тело вырабатывать энергию.