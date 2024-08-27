Гладков рассказал, как в школах с очным форматом усилят меры безопасности

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Белгородской области продолжается подготовка к 1 сентября. Несмотря на тяжёлую оперативную обстановку, в некоторых школах возможно организовать очное и очно-дистанционное обучение. В других же образовательных учреждениях, которые находятся в 20-километровой приграничной зоне, ввели дистант.
Там, где ученики будут посещать занятия в школах, усилят меры безопасности.
«В тех населённых пунктах, где будет очно-дистанционная форма, мы понимаем, что определённые угрозы есть. Поэтому будем продолжать занятия с учителями по оказанию первой медицинской помощи, порядку защиты детей во время обстрелов, защиты детей в укрытиях, порядку реагирования на ту или иную угрозу в зависимости от складывающейся ситуации», — объяснил глава региона Вячеслав Гладков.
Всего такие занятия охватят примерно 25 тысяч человек. Закончить их проведение хотят до начала учебного года, однако подобную работу продолжат и далее.
«Это вопрос жизни и смерти, поэтому должен сформироваться чёткий навык поведения в стрессовой ситуации у каждого человека. Мы многое сделали, но эта работа, абсолютно очевидно, должна быть продолжена», — заключил губернатор.