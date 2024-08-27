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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Гладков рассказал, как в школах с очным форматом усилят меры безопасности

Гладков рассказал, как в школах с очным форматом усилят меры безопасности

27 августа 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Близится 1 сентября, когда многие школьники выйдут на очный формат обучения. В регионе продолжает сохраняться неспокойная оперативная обстановка, поэтому меры безопасности усилят. Что сделают до начала учебного года, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области продолжается подготовка к 1 сентября. Несмотря на тяжёлую оперативную обстановку, в некоторых школах возможно организовать очное и очно-дистанционное обучение. В других же образовательных учреждениях, которые находятся в 20-километровой приграничной зоне, ввели дистант.

Там, где ученики будут посещать занятия в школах, усилят меры безопасности.

«В тех населённых пунктах, где будет очно-дистанционная форма, мы понимаем, что определённые угрозы есть. Поэтому будем продолжать занятия с учителями по оказанию первой медицинской помощи, порядку защиты детей во время обстрелов, защиты детей в укрытиях, порядку реагирования на ту или иную угрозу в зависимости от складывающейся ситуации», — объяснил глава региона Вячеслав Гладков.

Всего такие занятия охватят примерно 25 тысяч человек. Закончить их проведение хотят до начала учебного года, однако подобную работу продолжат и далее.

«Это вопрос жизни и смерти, поэтому должен сформироваться чёткий навык поведения в стрессовой ситуации у каждого человека. Мы многое сделали, но эта работа, абсолютно очевидно, должна быть продолжена», — заключил губернатор.
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