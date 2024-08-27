Гладков рассказал, как в школах с очным форматом усилят меры безопасности

В Белгородской области продолжается подготовка к 1 сентября. Несмотря на тяжёлую оперативную обстановку, в некоторых школах возможно организовать очное и очно-дистанционное обучение. В других же образовательных учреждениях, которые находятся в 20-километровой приграничной зоне, ввели дистант.