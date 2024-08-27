Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Согласно заявлениям губернатора Вячеслава Гладкова, учебный год 2024–2025 в белгородских школах начнут в смешанном формате. Несмотря на сложную оперативную обстановку, большинство родителей проголосовало в пользу очного обучения. Однако взрослым в Белгороде предоставят возможность самостоятельно решить, будут ли их дети ходить в школу.
Образовательные учреждения, расположенные непосредственно у границы, будут работать дистанционно. Учащимся из районов, подверженных регулярным обстрелам, предложат продолжить обучение за пределами региона.
Торжественные линейки проведут в школах, где предусмотрен очный формат обучения, с соблюдением традиционных протоколов. Решение о проведении этих мероприятий примут директора совместно с родителями.
Существенным облегчением в этом году для родителей из некоторых районов станет отсутствие необходимости покупать школьную форму. При этом придерживаться делового стиля всё же придётся. Например, для мальчиков это могут быть штаны в тёмных тонах и футболка-поло.
Стоимость брюк ориентировочно составляет 800-1200 рублей. Есть варианты и подороже, если они утеплённые — около 2000 рублей. Что касается поло, на маркетплейсах их стоимость стартует от 600 рублей.
Обувь для ученика начальных классов можно найти в районе 1500-2000 рублей.
Для девочек можно подобрать юбку или сарафан с белой кофтой или блузкой. К примеру, стоимость деловой юбки стартует от 500 рублей. Сарафан можно купить в пределах 1500 рублей. Лонгслив обойдётся в пределах 500-800 рублей, а блузка — от 600 рублей.
Что касается обуви, стоимость варьируется в пределах 1500-2000 рублей.
Таким образом, на деловой образ на мальчика в одном комплекте придётся потратить минимум 3000 рублей, а для девочки — 4500 рублей. Если школьники будут обучаться очно, то к расходам необходимо добавить ещё школьный пиджак. Его можно купить в пределах 3000 рублей.
Также не стоит забывать о спортивной форме — шорты с футболкой и кроссовки. Стоимость покупки обойдётся ещё примерно в 2000 рублей.
Напомним, что в целях профориентации и содействия будущей военной карьере обучающихся требование о ношении формы остаётся обязательным для учащихся соответствующих классов.
Однако школы обязаны уважать выбор родителей и предоставлять им право перевести своих детей в обычные классы, не имеющие военной специализации.
Независимо от формата обучения, приобретать канцелярские товары необходимо будет всем школьникам. Для учеников начальных классов список выглядит следующим образом:
Стоимость позиций мы изучили на одном из маркетплейсов. Например, набор из 10 тетрадей в клетку обойдётся в 100 рублей. Немного больше (250 рублей) стоят 10 тетрадей в широкую линию. 50 обложек для тетрадей можно приобрести за 500 рублей, а 10 обложек — за 300 рублей.
Обложки для учебников зависят от класса. В среднем их стоимость составляет 400 рублей. Пенал каждый школьник также выбирает индивидуально, но средняя стоимость — в пределах 300 рублей. Набор шариковых ручек с синей пастой можно купить за 300 рублей, а набор простых карандашей — за 200 рублей.
Стоимость шести ластиков — 125 рублей, точилки с контейнером — от 150 рублей, набора линеек — от 120 рублей, а треугольника — от 50 рублей. Набор цветных карандашей можно купить за 300 рублей. Клей-карандаш стоит в районе 100 рублей, а клей ПВА — около 200 рублей.
Ножницы можно приобрести за 200 рублей, альбом для рисования — от 150 рублей, фломастеры — в районе 300 рублей, акварель — от 200 рублей, а гуашь — от 300 рублей.
За палитру придётся заплатить около 200 рублей, за кисти — порядка 400 рублей. Циркуль стоит в районе 150 рублей, пластилин — порядка 300 рублей, а доска для лепки — от 200 рублей.
Набор цветного картона обойдётся в 300 рублей, набор белого картона — около 150 рублей, а набор цветной бумаги — в районе 250 рублей.
Таким образом, в среднем набор канцтоваров для школьников обойдётся в 5500 рублей.
Если подсчитать указанные траты (деловой наряд, спортивная форма, канцтовары) и учесть, что рюкзак покупали ранее и его не требуется обновить, то в среднем для сбора ребёнка в школу потребуется около 10-11 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что с нового учебного года в школы Белгорода будут допускать только учащихся и сотрудников образовательных учреждений. Эта мера введена в связи с ужесточением требований антитеррористической безопасности.
В местной администрации заявили о намерении детально проработать вопрос оснащения школ домофонами и обеспечении доступа ко всем входам. Это необходимо для того, чтобы в случае угрозы, связанной с ракетными атаками, избежать создания толпы у одного входа.