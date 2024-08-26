Уже как прифронтовой: ещё один район в Белгородской области попал в зону угроз

Эта работа внеплановая, поэтому оперативно докупить плёнку не выйдет, но она ещё осталась в других районах. Если её будет хватать, то работы выполнят сразу в двух районах, если нет — то в приоритет поставят те населённые пункты, где оперативная обстановка хуже: сначала Ракитянский район, а потом — Ивнянский.