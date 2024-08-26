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Бронеплёнкой оклеят окна зданий в ещё двух районах Белгородской области

Уже как прифронтовой: ещё один район в Белгородской области попал в зону угроз

26 августа 2024, 07:22
Фото: 1MI
Бронеплёнкой оклеят окна зданий в ещё двух районах Белгородской области

В двух районах Белгородской области до 1 сентября окна школ оклеят бронеплёнкой

На учебных и социальных объектах Ивнянского и Ракитянского районов появится бронеплёнка. Такое поручение дал губернатор Вячеслав Гладков. На школах и детсадах бронеплёнка должна появиться до 1 сентября, а на остальных учреждениях — до 10 сентября.

До 1 сентября школы и детские сады в Ивнянском и Ракитянском районах оклеят бронеплёнкой. До 10 сентября такая же защита появится на зданиях других учреждений: культурных, спортивных, здравоохранения и социальной защиты. Такое поручение дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Эта работа внеплановая, поэтому оперативно докупить плёнку не выйдет, но она ещё осталась в других районах. Если её будет хватать, то работы выполнят сразу в двух районах, если нет — то в приоритет поставят те населённые пункты, где оперативная обстановка хуже: сначала Ракитянский район, а потом — Ивнянский.

Плёнку соберут с учреждений, где есть остатки. Так получилось, что они есть везде.

«Так развивается ситуация, что он [прим. ред. — Ивнянский район] тоже попадает под название прифронтового района. И мы должны там обеспечительные меры по безопасности отработать», — рассказал Гладков.
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Ивнянский район#Ракитянский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Бронеплёнка
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