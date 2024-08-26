Уже как прифронтовой: ещё один район в Белгородской области попал в зону угроз

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
До 1 сентября школы и детские сады в Ивнянском и Ракитянском районах оклеят бронеплёнкой. До 10 сентября такая же защита появится на зданиях других учреждений: культурных, спортивных, здравоохранения и социальной защиты. Такое поручение дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Эта работа внеплановая, поэтому оперативно докупить плёнку не выйдет, но она ещё осталась в других районах. Если её будет хватать, то работы выполнят сразу в двух районах, если нет — то в приоритет поставят те населённые пункты, где оперативная обстановка хуже: сначала Ракитянский район, а потом — Ивнянский.
Плёнку соберут с учреждений, где есть остатки. Так получилось, что они есть везде.
«Так развивается ситуация, что он [прим. ред. — Ивнянский район] тоже попадает под название прифронтового района. И мы должны там обеспечительные меры по безопасности отработать», — рассказал Гладков.