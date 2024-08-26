Белгородцев просят помочь детям собраться в школу

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Около 11,5 тысячи рублей стоило родителям собрать своего ребёнка к школе в 2024 году. И несмотря на то, что в Белгородской области траты на школьные принадлежности, форму и остальные необходимые для учёбы вещи оказались в среднем ниже, чем по России, для малоимущих или многодетных семей эта сумма может быть неподъёмной.
Чтобы помочь детям подготовиться к началу нового учебного года, белгородцы могут поучаствовать в благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу». До 31 августа любой желающий имеет возможность пожертвовать на нужды ребят канцелярию, новую или в хорошем состоянии одежду и обувь.
Пункт приёма организован на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Белгорода.