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Updated Сегодня, 14:20

Белгородцев просят помочь детям собраться в школу

Белгородцев просят помочь детям собраться в школу

26 августа 2024, 14:20
Фото: 1MI
В Белгороде стартует акция «Соберём ребёнка в школу». В её рамках каждый неравнодушный житель может сдать необходимые для школьников вещи, которые их семьи позволить себе не могут, сообщили в мэрии.
Сюжет
Дети

Около 11,5 тысячи рублей стоило родителям собрать своего ребёнка к школе в 2024 году. И несмотря на то, что в Белгородской области траты на школьные принадлежности, форму и остальные необходимые для учёбы вещи оказались в среднем ниже, чем по России, для малоимущих или многодетных семей эта сумма может быть неподъёмной.

Чтобы помочь детям подготовиться к началу нового учебного года, белгородцы могут поучаствовать в благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу». До 31 августа любой желающий имеет возможность пожертвовать на нужды ребят канцелярию, новую или в хорошем состоянии одежду и обувь.

Пункт приёма организован на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Белгорода.

Собрать ребёнка в школу в Белгороде оказалось дешевле, чем в других городах РФ
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#Валерия Колесникова#Общество#Благотворительность#Дети#Новости Белгорода#Обувь#Одежда#Белгород#Канцелярские принадлежности
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