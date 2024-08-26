Белгородцев просят помочь детям собраться в школу

Около 11,5 тысячи рублей стоило родителям собрать своего ребёнка к школе в 2024 году. И несмотря на то, что в Белгородской области траты на школьные принадлежности, форму и остальные необходимые для учёбы вещи оказались в среднем ниже, чем по России, для малоимущих или многодетных семей эта сумма может быть неподъёмной.