Три выигрыша подряд: белгородские «львы» стали победителями первого тура Кубка легенд

Вчерашняя игра с «Енисеем» проходила напряжённо, но белгородцы смогли одержать победу, закончив матч со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:21). Отличившимся игроком стал диагональный «львов» — он за четыре сета набрал 29 очков. Также высокие результаты показали Павел Тетюхин с 13 очками и Георгий Заболотников с 12 очками.