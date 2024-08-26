Три выигрыша подряд: белгородские «львы» стали победителями первого тура Кубка легенд

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
ВК «Белогорье» одержал очередную победу, закончив красноярский тур Кубка легенд с тремя выигрышами. Благодаря этому у «львов» есть шанс выйти в «Финал четырёх» нового турнира.
Вчерашняя игра с «Енисеем» проходила напряжённо, но белгородцы смогли одержать победу, закончив матч со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:21). Отличившимся игроком стал диагональный «львов» — он за четыре сета набрал 29 очков. Также высокие результаты показали Павел Тетюхин с 13 очками и Георгий Заболотников с 12 очками.
«Белогорье» прошло во второй тур Кубка легенд лидером группы «Б». Сразу после белгородцев в турнирной таблице идёт московское «Динамо». Второй тур начнётся уже 30 августа.