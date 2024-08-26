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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

«Белогорье» победило красноярский «Енисей»

Три выигрыша подряд: белгородские «львы» стали победителями первого тура Кубка легенд

26 августа 2024, 07:04
Фото: официальная группа «Волейбольный клуб „Белогорье“»
«Белогорье» победило красноярский «Енисей»

«Белогорье» победило красноярский «Енисей»

Белгородские волейболисты вновь одержали победу: она стала третьей подряд в красноярском туре Кубка легенд. Следующая игра пройдёт уже во втором туре, где белгородцы заняли лидирующую позицию в турнирной таблице. Подробности сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».

ВК «Белогорье» одержал очередную победу, закончив красноярский тур Кубка легенд с тремя выигрышами. Благодаря этому у «львов» есть шанс выйти в «Финал четырёх» нового турнира.

Вчерашняя игра с «Енисеем» проходила напряжённо, но белгородцы смогли одержать победу, закончив матч со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:21). Отличившимся игроком стал диагональный «львов» — он за четыре сета набрал 29 очков. Также высокие результаты показали Павел Тетюхин с 13 очками и Георгий Заболотников с 12 очками.

«Белогорье» прошло во второй тур Кубка легенд лидером группы «Б». Сразу после белгородцев в турнирной таблице идёт московское «Динамо». Второй тур начнётся уже 30 августа.

Турнирная таблица группы «Б» второго тура Кубка легендТурнирная таблица группы «Б» второго тура Кубка легенд
Турнирная таблица группы «Б» второго тура Кубка легенд
Фото: официальная группа «Волейбольный клуб „Белогорье“»
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