bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Матч с ВК «Белогорье», фото тематическое

Забрали победу за три партии: «Белогорье» уверенно одолело команду МГТУ

15 августа 2024, 12:39
Фото: страница ВК «Белогорье» в соцсети
Матч с ВК «Белогорье», фото тематическое

ВК «Белогорье» подтвердил статус фаворита на «Мемориале Платонова»

В рамках международного товарищеского турнира белгородские волейболисты одержали верх над командой МГТУ. Это обеспечило им выход в полуфинал, но для определения итогового места команде ещё предстоит сразиться с соперниками из Новокуйбышевска, сообщили в пресс-службе клуба.

Волейбольный клуб «Белогорье» провёл второй матч в рамках традиционного международного товарищеского турнира памяти тренера Вячеслава Платонова в одноимённой Академии.

Белгородцы обыграли команду МГТУ в трёх партиях. После поражения от команды «Новы» только победа давала шанс «студентам» выйти в полуфинал. А для «львов» проходом дальше был выигрыш с любым счётом.

Вторая победа обеспечила «Белогорью» выход в полуфинал, но не определила их итоговое место. Это станет известно после игры с командой «Нова» из Новокуйбышевска. Матч состоится в пятницу, 16 августа, в 15:30.

Добавим, что победу в прошлом матче «львы» также забрали себе. Игра шла пять сетов, но наши земляки обыграли «Ярославича» со счётом 3:2.

Пять сетов к победе: «Белогорье» одолело «Ярославича» в первом товарищеском матче
Узнать подробнее
Читайте также:
Из «Шахтёра», «Факела» и «Кузбасса»: новые игроки пополнили состав «Белогорья»«Пришло время что-то менять»: ВК «Белогорье» попрощалось ещё с тремя игрокамиСтали известны новые изменения в составе команды ВК «Белогорье»
#Валерия Колесникова#Спорт#Белогорье#Вк белогорье#Турнир#Волейбол#Победа#Матч#Полуфинал#Белгород#Нова#Мемориал платонова
Подпишитесь
«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ
Сегодня, 16:35
В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области
Сегодня, 16:14
«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей
Сегодня, 11:44
В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера
Сегодня, 07:36
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
Сегодня, 11:55
На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО
Сегодня, 10:43