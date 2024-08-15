Забрали победу за три партии: «Белогорье» уверенно одолело команду МГТУ

ВК «Белогорье» подтвердил статус фаворита на «Мемориале Платонова»

В рамках международного товарищеского турнира белгородские волейболисты одержали верх над командой МГТУ. Это обеспечило им выход в полуфинал, но для определения итогового места команде ещё предстоит сразиться с соперниками из Новокуйбышевска, сообщили в пресс-службе клуба.