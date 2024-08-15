Забрали победу за три партии: «Белогорье» уверенно одолело команду МГТУ

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Волейбольный клуб «Белогорье» провёл второй матч в рамках традиционного международного товарищеского турнира памяти тренера Вячеслава Платонова в одноимённой Академии.
Белгородцы обыграли команду МГТУ в трёх партиях. После поражения от команды «Новы» только победа давала шанс «студентам» выйти в полуфинал. А для «львов» проходом дальше был выигрыш с любым счётом.
Вторая победа обеспечила «Белогорью» выход в полуфинал, но не определила их итоговое место. Это станет известно после игры с командой «Нова» из Новокуйбышевска. Матч состоится в пятницу, 16 августа, в 15:30.
Добавим, что победу в прошлом матче «львы» также забрали себе. Игра шла пять сетов, но наши земляки обыграли «Ярославича» со счётом 3:2.