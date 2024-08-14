Пять сетов к победе: «Белогорье» одолело «Ярославича» в первом товарищеском матче

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
14 августа в Академии Вячеслава Платонова стартовал традиционный международный товарищеский волейбольный турнир, посвящённый памяти легендарного тренера. Турнир открыли наши земляки.
Волейбольный клуб «Белогорье» встретился с ярославской командой «Ярославич». Матч продолжался пять сетов.
Ярославский клуб сильно изменился по сравнению с прошлым годом, когда он выиграл Мемориал Платонова. У «Белогорья» также не было шести игроков сборной, поэтому команда выступала не самым привычным и сыгранным составом. Напомним, что в начале лета белгородская команда распрощалась с несколькими старыми и пополнилась новыми игроками.
Обе команды боролись за каждый мяч, но «львы» оказались чуть лучше. В итоге «Белогорье» победило «Ярославича» со счётом 3:2. Это первая победа в Санкт-Петербурге.