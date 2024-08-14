Пять сетов к победе: «Белогорье» одолело «Ярославича» в первом товарищеском матче

Ярославский клуб сильно изменился по сравнению с прошлым годом, когда он выиграл Мемориал Платонова. У «Белогорья» также не было шести игроков сборной, поэтому команда выступала не самым привычным и сыгранным составом. Напомним, что в начале лета белгородская команда распрощалась с несколькими старыми и пополнилась новыми игроками.