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Матч с ВК «Белогорье», фото тематическое

Пять сетов к победе: «Белогорье» одолело «Ярославича» в первом товарищеском матче

14 августа 2024, 12:47
Фото: страница ВК «Белогорье» в соцсети
Матч с ВК «Белогорье», фото тематическое

ВК «Белогорье» открыл «Мемориал Платонова» победой над ярославской командой

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал волейбольный турнир памяти Вячеслава Платонова. «Белогорье» встретилось с командой «Ярославич» и одержало победу со счётом 3:2. Обе команды показали зрелищную игру, но «львы» всё-таки были чуть лучше, сообщили в пресс-службе клуба.

14 августа в Академии Вячеслава Платонова стартовал традиционный международный товарищеский волейбольный турнир, посвящённый памяти легендарного тренера. Турнир открыли наши земляки.

Волейбольный клуб «Белогорье» встретился с ярославской командой «Ярославич». Матч продолжался пять сетов.

Ярославский клуб сильно изменился по сравнению с прошлым годом, когда он выиграл Мемориал Платонова. У «Белогорья» также не было шести игроков сборной, поэтому команда выступала не самым привычным и сыгранным составом. Напомним, что в начале лета белгородская команда распрощалась с несколькими старыми и пополнилась новыми игроками.

Обе команды боролись за каждый мяч, но «львы» оказались чуть лучше. В итоге «Белогорье» победило «Ярославича» со счётом 3:2. Это первая победа в Санкт-Петербурге.

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