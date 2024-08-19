Победить не удалось: «Белогорье» уступило золото новокуйбышевской «Нове»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:55
Волейбольный клуб «Белогорье» в финале проиграл новокуйбышевской «Нове», из-за чего занял второе место среди команд на «Мемориале Платонова». Матч закончился со счётом 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).
В символическую сборную «Мемориала Платонова» вошли четыре игрока: Роман Жось, Юрий Цепков, Иван Подребинкин и Дмитрий Швец.
Отметим, что турнир стартовал 14 августа в Санкт-Петербурге. В предсезонных соревнованиях играли восемь команд, из них «Белогорье» победило «Ярославича», МГТУ и «Зенит». Однако в финале белгородская команда уступила лидирующую позицию «Нове».