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Волейбол, фото тематическое

Победить не удалось: «Белогорье» уступило золото новокуйбышевской «Нове»

19 августа 2024, 06:43
Фото: 1MI
Волейбол, фото тематическое

ВК «Белогорье» уступил в финальном матче «Мемориала Платонова»

Турнир для белгородской волейбольной команды завершился без золота: в финальной игре «Белогорье» уступило лидирующую позицию «Нове» из Новокуйбышевска. О том, как прошла последняя игра XIX «Мемориала Вячеслава Платонова», рассказали на официальном сайте ВК «Белогорье».

Волейбольный клуб «Белогорье» в финале проиграл новокуйбышевской «Нове», из-за чего занял второе место среди команд на «Мемориале Платонова». Матч закончился со счётом 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).

В символическую сборную «Мемориала Платонова» вошли четыре игрока: Роман Жось, Юрий Цепков, Иван Подребинкин и Дмитрий Швец.

Отметим, что турнир стартовал 14 августа в Санкт-Петербурге. В предсезонных соревнованиях играли восемь команд, из них «Белогорье» победило «Ярославича», МГТУ и «Зенит». Однако в финале белгородская команда уступила лидирующую позицию «Нове».

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