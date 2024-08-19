Победить не удалось: «Белогорье» уступило золото новокуйбышевской «Нове»

Отметим, что турнир стартовал 14 августа в Санкт-Петербурге. В предсезонных соревнованиях играли восемь команд, из них «Белогорье» победило «Ярославича», МГТУ и «Зенит». Однако в финале белгородская команда уступила лидирующую позицию «Нове».