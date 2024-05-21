«Пришло время что-то менять»: ВК «Белогорье» попрощалось ещё с тремя игроками

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Волейбольный клуб «Белогорье» попрощался ещё с тремя членами команды: состав покинули Станислав Маслиев, игравший под седьмым номером, Роман Брагин — под десятым и Валентин Кротков — под 19-м номером.
Ребята записали видеоролики с несколькими словами прощания с командой и небольшого напутствия. Так, Маслиев отметил, что будет скучать по ВК «Белогорье», где выступал три последних сезона, и следить за его дальнейшими успехами: «Это очень хороший коллектив, тренеры, руководство. Все мы — как одна большая семья, но пришло время что-то поменять в своей жизни».
Роман Брагин также играл за «Белогорье» на протяжении трёх сезонов: завоёванная в этом году бронзовая медаль для него оказалась очень ценной.
Просто здесь всегда чувствуешь себя счастливым. Что бы ни происходило, когда мы выигрываем или проигрываем, всегда поддерживаем друг друга. Сейчас даже плачу, потому что очень много эмоций. Мы все были единым организмом. Очень жаль, что я не могу остаться в «Белогорье», я уже скучаю.
Роман Брагин
Валентин Кротков покинул клуб после двух сезонов.
Я говорил, что хочется попасть в эту историю, потому что это интересный проект. Просто так сложились обстоятельства, что приходится уйти. Но эмоции позитивные, мы проделали большую работу. Дальше жизнь покажет, как всё будет.
Валентин Кротков
Напомним, что ранее стало известно об уходе Руслана Галимова, а Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан уже подписали контракты на следующие сезоны.