«Пришло время что-то менять»: ВК «Белогорье» попрощалось ещё с тремя игроками

Ребята записали видеоролики с несколькими словами прощания с командой и небольшого напутствия. Так, Маслиев отметил, что будет скучать по ВК «Белогорье», где выступал три последних сезона, и следить за его дальнейшими успехами: «Это очень хороший коллектив, тренеры, руководство. Все мы — как одна большая семья, но пришло время что-то поменять в своей жизни».