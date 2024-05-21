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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Команда «Белогорья»

«Пришло время что-то менять»: ВК «Белогорье» попрощалось ещё с тремя игроками

21 мая 2024, 09:26
Фото: группа «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Команда «Белогорья»

Покидающие ВК «Белогорье» волейболисты рассказали о своих эмоциях

«Львы» попрощались со Станиславом Маслиевым, Романом Брагиным и Валентином Кротковым. Об очередных изменениях в коллективе волейбольной команды рассказали в официальной группе клуба.

Волейбольный клуб «Белогорье» попрощался ещё с тремя членами команды: состав покинули Станислав Маслиев, игравший под седьмым номером, Роман Брагин — под десятым и Валентин Кротков — под 19-м номером.

Ребята записали видеоролики с несколькими словами прощания с командой и небольшого напутствия. Так, Маслиев отметил, что будет скучать по ВК «Белогорье», где выступал три последних сезона, и следить за его дальнейшими успехами: «Это очень хороший коллектив, тренеры, руководство. Все мы — как одна большая семья, но пришло время что-то поменять в своей жизни».

Станислав МаслиевСтанислав Маслиев
Станислав Маслиев
Фото: группа «Волейбольный клуб „Белогорье“»

Роман Брагин также играл за «Белогорье» на протяжении трёх сезонов: завоёванная в этом году бронзовая медаль для него оказалась очень ценной.

Просто здесь всегда чувствуешь себя счастливым. Что бы ни происходило, когда мы выигрываем или проигрываем, всегда поддерживаем друг друга. Сейчас даже плачу, потому что очень много эмоций. Мы все были единым организмом. Очень жаль, что я не могу остаться в «Белогорье», я уже скучаю.
Роман Брагин
Роман БрагинРоман Брагин
Роман Брагин
Фото: группа «Волейбольный клуб „Белогорье“»

Валентин Кротков покинул клуб после двух сезонов.

Я говорил, что хочется попасть в эту историю, потому что это интересный проект. Просто так сложились обстоятельства, что приходится уйти. Но эмоции позитивные, мы проделали большую работу. Дальше жизнь покажет, как всё будет.
Валентин Кротков
Валентин КротковВалентин Кротков
Валентин Кротков
Фото: группа «Волейбольный клуб „Белогорье“»

Напомним, что ранее стало известно об уходе Руслана Галимова, а Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан уже подписали контракты на следующие сезоны.

Стали известны новые изменения в составе команды ВК «Белогорье»
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