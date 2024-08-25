Кровля цеха «Агро-Белогорье» загорелась. Связано ли это с ВСУ?

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Единую диспетчерскую службу в 12:27 поступило сообщение о возгорании кровли цеха «Агро-Белогорье», расположенном в хуторе Крапивенские дворы Яковлевского городского округа. На место происшествия выехали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.
Локализовать пожар на площади около 40 квадратных метров удалось ближе к двум часам дня.
Из-за чего загорелась кровля цеха «Агро-Белогорья» в пресс-службе регионального МЧС не сообщили. Однако местные Telegram-каналы отмечали, что пожар не имеет отношения к атаке ВСУ: предполагается, что на предприятии закоротило насосы.