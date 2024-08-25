Кровля цеха «Агро-Белогорье» загорелась. Связано ли это с ВСУ?

Из-за чего загорелась кровля цеха «Агро-Белогорья» в пресс-службе регионального МЧС не сообщили. Однако местные Telegram-каналы отмечали, что пожар не имеет отношения к атаке ВСУ: предполагается, что на предприятии закоротило насосы.