bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Пожар в яковлевском цеху

Кровля цеха «Агро-Белогорье» загорелась. Связано ли это с ВСУ?

25 августа 2024, 11:52
Фото: Telegram-канал «Белгород Best»
Пожар в яковлевском цеху

Сотрудники МЧС потушили пожар на кровле предприятия «Агро-Белогорье»

Возгорание на предприятие произошло днём 25 августа. Потушить пожар удалось спустя несколько часов, сообщили в региональном МЧС. Что случилось в цеху, предположили местные Telegram-каналы.
Сюжет
Пожар

В Единую диспетчерскую службу в 12:27 поступило сообщение о возгорании кровли цеха «Агро-Белогорье», расположенном в хуторе Крапивенские дворы Яковлевского городского округа. На место происшествия выехали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.

Локализовать пожар на площади около 40 квадратных метров удалось ближе к двум часам дня.

Из-за чего загорелась кровля цеха «Агро-Белогорья» в пресс-службе регионального МЧС не сообщили. Однако местные Telegram-каналы отмечали, что пожар не имеет отношения к атаке ВСУ: предполагается, что на предприятии закоротило насосы.

Пожар в яковлевском цехуПожар в яковлевском цеху
Пожар в яковлевском цехуПожар в яковлевском цеху
Пожар в яковлевском цеху
Фото: Telegram-канал «Белгород Best»
Два дома сгорели в белгородском селе после атаки ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Следком РФ расследует ещё один обстрел, в котором пострадал белгородец«Три осколка в голове»: белгородка — о том, как погибла её сестра в РакитномВ Следкоме РФ обстрел Ракитного назвали терактом. Возбуждено уголовное дело
#Александра Склярова#Белгородская область#Пожар#Агро-Белогорье#Белгород#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
Пять человек погибли, ещё 12 ранены после обстрела белгородского Ракитного
Сегодня, 00:34
Количество пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев увеличилось до 13
Сегодня, 08:24
Один белгородец погиб в результате утренней атаки БПЛА
Сегодня, 10:44
«Три осколка в голове»: белгородка — о том, как погибла её сестра в Ракитном
Сегодня, 08:43
Два белгородца вернутся домой из украинского плена
Вчера, 17:25
В Следкоме РФ обстрел Ракитного назвали терактом. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 07:27