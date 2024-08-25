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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Последствия атаки на Шебекино

Два дома сгорели в белгородском селе после атаки ВСУ

25 августа 2024, 11:34
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия атаки на Шебекино
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. На этот раз под огонь попали два населённых пункта Шебекинского округа и один — Грайворонского. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

️В Шебекино зафиксировали повреждения в шести частных домах: в них выбиты окна, посечены крыши, заборы и хозпостройки. Пострадали три авто и ЛЭП. В Новой Таволжанке Шебекинского округа украинские беспилотники несколько раз атаковали социальный объект: в нём пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад.

Также ВСУ атаковали село Безымено Грайворонского округа. В населённом пункте сгорели два домовладения.

Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

Фотографии с последствиями опубликовали местные Telegram-каналы.

Последствия атаки на ШебекиноПоследствия атаки на Шебекино
Последствия атаки на ШебекиноПоследствия атаки на Шебекино
Последствия атаки на Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Напомним, что в ночь на 25 августа под огонь ВСУ попало Ракитное. В результате атаки погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Следком РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Также утром ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородского района. Позже стало известно, что в них погиб один мужчина.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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