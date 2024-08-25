Два дома сгорели в белгородском селе после атаки ВСУ

️В Шебекино зафиксировали повреждения в шести частных домах: в них выбиты окна, посечены крыши, заборы и хозпостройки. Пострадали три авто и ЛЭП. В Новой Таволжанке Шебекинского округа украинские беспилотники несколько раз атаковали социальный объект: в нём пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад.