Два дома сгорели в белгородском селе после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
️В Шебекино зафиксировали повреждения в шести частных домах: в них выбиты окна, посечены крыши, заборы и хозпостройки. Пострадали три авто и ЛЭП. В Новой Таволжанке Шебекинского округа украинские беспилотники несколько раз атаковали социальный объект: в нём пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад.
Также ВСУ атаковали село Безымено Грайворонского округа. В населённом пункте сгорели два домовладения.
Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.
Фотографии с последствиями опубликовали местные Telegram-каналы.
Напомним, что в ночь на 25 августа под огонь ВСУ попало Ракитное. В результате атаки погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Следком РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт».
Также утром ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородского района. Позже стало известно, что в них погиб один мужчина.