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Вячеслав Гладков с Маратом Хуснуллиным осмотрели повреждённые дома в Шебекино

Вячеслав Гладков с Маратом Хуснуллиным осмотрели повреждённые дома в Шебекино

24 августа 2024, 07:44
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, действуя по указанию президента России Владимира Путина, прибыл в Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Вместе с губернатором Хуснуллин осмотрел Шебекино, а именно дома, которые были повреждены из-за обстрела украинскими военными. Гладков подчеркнул, что ситуация на границе в данный момент тяжёлая.

В Шебекино и Новой Таволжанке строительство пришлось прервать на несколько недель из-за опасности для рабочих при обстрелах. Несмотря на эти препятствия, власти ищут решение вместе с подрядчиками.

Кроме 15 домов, которые полностью разрушены, в планах завершить остальные восстановительные работы до начала отопительного периода.

Гладков отметил, что в регионе ещё много проблем — множество домов и квартир требуют ремонта.

Мы знаем, что делать дальше, и стараемся выполнять все обязательства, которые взяли перед людьми. Обязательно доложим президенту о результатах работы.
Вячеслав Гладков

Во время визита делегация также осмотрела новую набережную «Берега». Хуснуллин отметил, что несмотря на все трудности, жизнь в Белгородской области продолжается.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Строительство#Ремонт#Делегация#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановительные работы#Марат Хуснуллин#Украинские военные#Набережная Берега
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