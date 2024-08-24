Вячеслав Гладков с Маратом Хуснуллиным осмотрели повреждённые дома в Шебекино

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Вместе с губернатором Хуснуллин осмотрел Шебекино, а именно дома, которые были повреждены из-за обстрела украинскими военными. Гладков подчеркнул, что ситуация на границе в данный момент тяжёлая.
В Шебекино и Новой Таволжанке строительство пришлось прервать на несколько недель из-за опасности для рабочих при обстрелах. Несмотря на эти препятствия, власти ищут решение вместе с подрядчиками.
Кроме 15 домов, которые полностью разрушены, в планах завершить остальные восстановительные работы до начала отопительного периода.
Гладков отметил, что в регионе ещё много проблем — множество домов и квартир требуют ремонта.
Мы знаем, что делать дальше, и стараемся выполнять все обязательства, которые взяли перед людьми. Обязательно доложим президенту о результатах работы.
Вячеслав Гладков
Во время визита делегация также осмотрела новую набережную «Берега». Хуснуллин отметил, что несмотря на все трудности, жизнь в Белгородской области продолжается.