Пожар в частном доме привёл к гибели двоих человек. Есть место криминалу?

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Пожар в частном доме в селе Прудки Красногвардейского района случился 22 августа. Спасатели выехали на место происшествия и после ликвидации возгорания обнаружили два тела — 58-летнего собственника и его 35-летнего знакомого.
Что именно произошло и привело к пожару, пока не известно. На место вызвали сотрудников следственно-оперативной группы, которые выяснят все обстоятельства.
Добавим, что 20 августа в пожаре погиб ещё один человек — 45-летняя собственница частного дома, в котором произошло возгорание. Однако несчастный случай здесь произошёл из-за неосторожного курения.