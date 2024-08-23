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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Последствия пожара в Белгородской области

Пожар в частном доме привёл к гибели двоих человек. Есть место криминалу?

23 августа 2024, 10:53
Фото: региональный следком
Последствия пожара в Белгородской области

Белгородский СК выяснит подробности пожара, в котором погибли два человека

Вчера, 22 августа, в одном белгородском селе при пожаре погибли два человека. Что именно случилось, неизвестно, поэтому за расследование дела взялись сотрудники регионального следкома.
Сюжет
Пожар

Пожар в частном доме в селе Прудки Красногвардейского района случился 22 августа. Спасатели выехали на место происшествия и после ликвидации возгорания обнаружили два тела — 58-летнего собственника и его 35-летнего знакомого.

Что именно произошло и привело к пожару, пока не известно. На место вызвали сотрудников следственно-оперативной группы, которые выяснят все обстоятельства.

Добавим, что 20 августа в пожаре погиб ещё один человек — 45-летняя собственница частного дома, в котором произошло возгорание. Однако несчастный случай здесь произошёл из-за неосторожного курения.

Последствия пожара в Белгородской областиПоследствия пожара в Белгородской области
Последствия пожара в Белгородской области
Фото: региональный следком
Неосторожное курение привело к крупному пожару и гибели белгородки
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Гибель#Красногвардейский район#Белгород#Погиб в пожаре
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