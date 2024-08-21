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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Сгоревший дом

Неосторожное курение привело к крупному пожару и гибели белгородки

21 августа 2024, 12:01
Фото: региональное МЧС
Сгоревший дом
За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировали пять пожаров. В одном из них из-за неосторожного курения погибла белгородка. Подробнее о случившемся сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

Пожар в жилом доме случился в селе Погореловка Корочанского района. Огонь распространился также на летнюю кухню и на гараж, которые находились под одной крышей. Спасатели ликвидировали очаг, однако не успели спасти 45-летнюю собственницу сгоревшего дома.

Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное курение.

Ещё одно происшествие случилось в сарае в селе Большая Халань Корочанского района. Постройка могла загореться из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Оставшиеся три раза пожарные привлекались для ликвидации возгорания сухой травы, общая площадь участков составила 2 тыс. квадратных метров.

Пожар произошёл после очередного обстрела Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Корочанский район#Гибель#Белгород
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