Неосторожное курение привело к крупному пожару и гибели белгородки

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Пожар в жилом доме случился в селе Погореловка Корочанского района. Огонь распространился также на летнюю кухню и на гараж, которые находились под одной крышей. Спасатели ликвидировали очаг, однако не успели спасти 45-летнюю собственницу сгоревшего дома.
Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное курение.
Ещё одно происшествие случилось в сарае в селе Большая Халань Корочанского района. Постройка могла загореться из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.
Оставшиеся три раза пожарные привлекались для ликвидации возгорания сухой травы, общая площадь участков составила 2 тыс. квадратных метров.