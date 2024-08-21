Неосторожное курение привело к крупному пожару и гибели белгородки

Пожар в жилом доме случился в селе Погореловка Корочанского района. Огонь распространился также на летнюю кухню и на гараж, которые находились под одной крышей. Спасатели ликвидировали очаг, однако не успели спасти 45-летнюю собственницу сгоревшего дома.