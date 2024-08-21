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Posted Сегодня, 21:01

Published Сегодня, 21:01

Modified Сегодня, 21:03

Updated Сегодня, 21:03

Последствия обстрела Новой Таволжанки

Пожар произошёл после очередного обстрела Белгородской области

20 августа 2024, 21:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсетях
Последствия обстрела Новой Таволжанки

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку

Сгорел двухквартирный дом. Ещё один дом повреждён.
Сюжет
Пожар

Вечером 20 августа стало известно об обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Произошёл пожар.

После прямого попадания сгорел двухквартирный дом. Ещё один частный дом повреждён.

Точная информация о последствиях будет известна утром после подомового обхода.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Напомним, что при атаке дрона утром 20 августа в Октябрьском пострадал велосипедист. Спустя время стало известно о ещё четырёх раненых. Мужчины пострадали в Октябрьском и Ясных Зорях.

Ещё один мирный житель пострадал в Тишанке Волоконовского района.

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