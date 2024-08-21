Пожар произошёл после очередного обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 21:01
Published Сегодня, 21:01
Modified Сегодня, 21:03
Updated Сегодня, 21:03
Вечером 20 августа стало известно об обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Произошёл пожар.
После прямого попадания сгорел двухквартирный дом. Ещё один частный дом повреждён.
Точная информация о последствиях будет известна утром после подомового обхода.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, что при атаке дрона утром 20 августа в Октябрьском пострадал велосипедист. Спустя время стало известно о ещё четырёх раненых. Мужчины пострадали в Октябрьском и Ясных Зорях.
Ещё один мирный житель пострадал в Тишанке Волоконовского района.