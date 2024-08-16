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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Пожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дрона

Сильный пожар произошёл ночью в Белгородской области после атаки дрона

16 августа 2024, 06:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дрона

ВСУ атаковали дроном Графовку в Белгородской области

Удар пришёлся по частному сектору. Помимо сгоревших машин, есть разрушения в домах. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
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Пожар

Минувшей ночью под удар ВСУ попала Графовка в Краснояружском районе. Атаке подвергся частный сектор.

Там с беспилотника сбросили взрывное устройство. В результате две машины полностью сгорели. Кроме того, разрушения выявили в двух частных домах: в них выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Краснояружский район часто попадает в сводку ЧП: муниципалитет почти ежедневно подвергается атакам дронов и обстрелам. Ранее жителям приграничной Колотиловки рекомендовали покинуть на время дома из-за усилившихся обстрелов.

12 августа почти всё население Краснояружского района пришлось эвакуировать из-за возросшей активности ВСУ на границе. Уехали в итоге около 11 тыс. человек. Уже 14 августа людей начали возвращать домой.

Накануне в Сети появилась информация о том, что в краснояружское село Вязовое якобы зашли ВСУ. Однако глава района эту информацию опроверг.

Пожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дронаПожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дрона
Пожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дронаПожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дрона
Пожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дронаПожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дрона
Пожар в Вязовом в Белгородской области после атаки дрона
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Четыре человека ранены после взрыва в Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#Графовка#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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