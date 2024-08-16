Сильный пожар произошёл ночью в Белгородской области после атаки дрона

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Минувшей ночью под удар ВСУ попала Графовка в Краснояружском районе. Атаке подвергся частный сектор.
Там с беспилотника сбросили взрывное устройство. В результате две машины полностью сгорели. Кроме того, разрушения выявили в двух частных домах: в них выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Краснояружский район часто попадает в сводку ЧП: муниципалитет почти ежедневно подвергается атакам дронов и обстрелам. Ранее жителям приграничной Колотиловки рекомендовали покинуть на время дома из-за усилившихся обстрелов.
12 августа почти всё население Краснояружского района пришлось эвакуировать из-за возросшей активности ВСУ на границе. Уехали в итоге около 11 тыс. человек. Уже 14 августа людей начали возвращать домой.
Накануне в Сети появилась информация о том, что в краснояружское село Вязовое якобы зашли ВСУ. Однако глава района эту информацию опроверг.