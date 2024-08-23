Какие мероприятия устроили в Белгородской области в День государственного флага?

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно, начиная с 20 августа 1994 года. В этом году флагу исполнилось 30 лет.
В честь праздника на Меловой горе Белгорода подняли российский триколор. В этот же день во всех муниципалитетах региона состоялась одноимённая акция, в рамках которой волонтёры раздавали прохожим ленточки в цветах флага России. Всего в праздничный день планировалось раздать 14 тысяч лент.
Также волонтёры рассказывали прохожим об истории праздника и значении цветов на флаге.