Какие мероприятия устроили в Белгородской области в День государственного флага?

В честь праздника на Меловой горе Белгорода подняли российский триколор. В этот же день во всех муниципалитетах региона состоялась одноимённая акция, в рамках которой волонтёры раздавали прохожим ленточки в цветах флага России. Всего в праздничный день планировалось раздать 14 тысяч лент.