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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Поднятие флага на Меловой горе в Белгороде к празднику

Какие мероприятия устроили в Белгородской области в День государственного флага?

23 августа 2024, 11:46
Фото: пресс-служба областного правительства
Поднятие флага на Меловой горе в Белгороде к празднику

Волонтёры раздали белгородцам 14 тысяч лент в День государственного флага РФ

Вчера, 22 августа, в России отметили День государственного флага. В честь праздника в Белгородской области состоялось несколько мероприятий, о которых подробнее рассказали в пресс-службе регионального правительства.

День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно, начиная с 20 августа 1994 года. В этом году флагу исполнилось 30 лет.

В честь праздника на Меловой горе Белгорода подняли российский триколор. В этот же день во всех муниципалитетах региона состоялась одноимённая акция, в рамках которой волонтёры раздавали прохожим ленточки в цветах флага России. Всего в праздничный день планировалось раздать 14 тысяч лент.

Также волонтёры рассказывали прохожим об истории праздника и значении цветов на флаге.

Поднятие флага на Меловой гореПоднятие флага на Меловой горе
Поднятие флага на Меловой гореПоднятие флага на Меловой горе
Поднятие флага на Меловой гореПоднятие флага на Меловой горе
Поднятие флага на Меловой гореПоднятие флага на Меловой горе
Поднятие флага на Меловой горе
Фото: областное правительство
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