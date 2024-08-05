20 железнодорожников Стойленского ГОКа получили награды к профессиональному празднику

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Электрогазосварщик Алексей Комисаров, такелажник Александр Овсянников, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин Иван Селезнёв и начальник участка по ремонту локомотивов Александр Макаренко отмечены благодарностью Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области.
Обладателями Почетного знака СГОКа II степени стали машинист тягового агрегата Юрий Рябцев и помощник машиниста тепловоза Олег Петров.
«Цех железнодорожного транспорта СГОКа сегодня — это почти 270 км железнодорожных путей, 381 стрелочный перевод, 40 тяговых агрегатов, 17 тепловозов, почти 500 думпкаров. Каждый сотрудник подразделения вносит свой вклад в его надежную, слаженную и бесперебойную работу. Спасибо всему большому дружному коллективу железнодорожников за профессионализм, ответственность, искреннюю любовь и преданность своему делу», — отметил на праздничном собрании генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
Музыкальным подарком для стойленских железнодорожников стало выступление местных вокальных коллективов.