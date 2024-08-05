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День железнодорожника

20 железнодорожников Стойленского ГОКа получили награды к профессиональному празднику

5 августа 2024, 13:12
Фото: АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
День железнодорожника
На Стойленском ГОКе в канун профессионального праздника — Дня железнодорожника — работникам цеха железнодорожного транспорта вручили заслуженные награды. Областные, городские и корпоративные награды получили 20 железнодорожников.

Электрогазосварщик Алексей Комисаров, такелажник Александр Овсянников, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин Иван Селезнёв и начальник участка по ремонту локомотивов Александр Макаренко отмечены благодарностью Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области.

Обладателями Почетного знака СГОКа II степени стали машинист тягового агрегата Юрий Рябцев и помощник машиниста тепловоза Олег Петров.

«Цех железнодорожного транспорта СГОКа сегодня — это почти 270 км железнодорожных путей, 381 стрелочный перевод, 40 тяговых агрегатов, 17 тепловозов, почти 500 думпкаров. Каждый сотрудник подразделения вносит свой вклад в его надежную, слаженную и бесперебойную работу. Спасибо всему большому дружному коллективу железнодорожников за профессионализм, ответственность, искреннюю любовь и преданность своему делу», — отметил на праздничном собрании генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

Музыкальным подарком для стойленских железнодорожников стало выступление местных вокальных коллективов.

День железнодорожникаДень железнодорожника
День железнодорожникаДень железнодорожника
День железнодорожникаДень железнодорожника
День железнодорожника
Фото: АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
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