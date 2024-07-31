На Стойленском ГОКе прошли профсоревнования слесарей-ремонтников

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
После традиционной части по проверке теоретических знаний в финал вышли 10 слесарей-ремонтников, набравших наибольшее количество баллов. В ходе практического этапа им предстояло выполнить два задания. В первую очередь продемонстрировать умение правильно производить контрольные измерения детали. Затем изготовить шестигранную деталь по заданным параметрам чертежа. Эксперты оценивали качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В итоге «Лучшим слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования» Стойленского ГОКа признан сотрудник управления ремонтов Юрий Галкин. Второе место занял представитель цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Артур Гельвер, который в прошлом году был бронзовым призером. На третьем месте слесарь-ремонтник из управления ремонтов Евгений Тюремских.
Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 21-летний Константин Костомаров (управление ремонтов).
Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
В августе на Стойленском ГОКе пройдут соревнования профессионального мастерства среди машинистов тягового агрегата и машинистов железнодорожно-строительных машин. Всего в 2024 году предприятие организует 14 конкурсов «Лучший по профессии».