На Стойленском ГОКе прошли профсоревнования слесарей-ремонтников

После традиционной части по проверке теоретических знаний в финал вышли 10 слесарей-ремонтников, набравших наибольшее количество баллов. В ходе практического этапа им предстояло выполнить два задания. В первую очередь продемонстрировать умение правильно производить контрольные измерения детали. Затем изготовить шестигранную деталь по заданным параметрам чертежа. Эксперты оценивали качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.