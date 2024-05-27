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Стойленский ГОК поздравил выпускников с праздником Последнего звонка

Стойленский ГОК поздравил выпускников с праздником Последнего звонка

27 мая 2024, 13:13
Фото: СГОК
Представители Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) посетили торжественные мероприятия, прошедшие в образовательных учреждениях Старого Оскола, и поздравили учеников и педагогов с праздником Последнего звонка.

Более 350 выпускникам Центра образования №1 «Академия знаний имени Н. П. Шевченко» и школы №27 вручили подарок от горняков — портативную колонку и беспроводное зарядное устройство.

В 2024 году в подшефных школах 11 классов окончили 95 ребят, 9 классов — 262 выпускника. 51 одиннадцатиклассник завершил обучение в «Классе Стойленского ГОКа», где школьникам дополнительно преподают предметы по горнорудным специальностям, проводят экскурсии на предприятие, организуют тематические конкурсы и викторины.

Летом в подшефной школе №27 откроют профориентационную смену «Стойленцы NEXT». Ее участниками станут ученики 7, 8 и 10 классов. Более 100 школьников познакомятся с востребованными на комбинате профессиями и проведут собственные исследовательские работы.

Фото: СГОК
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