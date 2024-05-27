Стойленский ГОК поздравил выпускников с праздником Последнего звонка

В 2024 году в подшефных школах 11 классов окончили 95 ребят, 9 классов — 262 выпускника. 51 одиннадцатиклассник завершил обучение в «Классе Стойленского ГОКа», где школьникам дополнительно преподают предметы по горнорудным специальностям, проводят экскурсии на предприятие, организуют тематические конкурсы и викторины.