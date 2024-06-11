Работников Стойленского ГОКа наградили знаками памяти к 70-летию Белгородской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:11
За многолетний добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Старооскольского округа отметили оператора пульта управления цеха обогащения обогатительной фабрики Ирину Кожурову, водителя БелАЗа автотранспортного цеха Михаила Филькина и машиниста экскаватора рудоуправления Николая Курчина.
Ирина Кожурова после окончания института в 1984 году получила распределение в город трех Всесоюзных комсомольских строек, одной из которых был СГОК. Тогда была запущена только первая секция обогатительной фабрики. В этом году исполняется 40 лет как Ирина Валерьевна работает оператором пульта управления на Стойленском ГОКе. В числе ее наград Почетная грамота Минэкономики РФ и Центрального совета ГМП. В 2012 году Ирине Кожуровой присвоили звание «Почетный горняк».
Водитель БелАЗа Михаил Филькин на Стойленском ГОКе трудится уже 45 лет. За это время он в совершенстве освоил профессию, и сейчас передает полученные знания и опыт молодым сотрудникам. За плодотворную работу Михаил Григорьевич награжден знаками «Шахтерская слава» III и II степени, а в 2020 году его портрет был занесен на Доску почета Старооскольского городского округа.
Весь трудовой путь машиниста экскаватора Николая Курчина связан со Стойленским ГОКом. Стаж его работы — 44 года. Николай Викторович активный рационализатор, его инициативы помогают совершенствовать производственные процессы на участке. В 2000 году награжден знаком «Шахтерская слава» III степени, а в 2009 году ему присвоили звание «Почетный горняк». В прошлом году Николай Курчин был удостоен высшей корпоративной награды — золотого Почетного знака I степени Стойленского горно-обогатительного комбината.
В рамках празднования 70-летия со дня образования Белгородской области нагрудные юбилейные знаки вручают руководителям культурных и образовательных учреждений, общественных организаций и крупных предприятий, труженикам различных сфер.