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«70 лет Белгородской области»

Работников Стойленского ГОКа наградили знаками памяти к 70-летию Белгородской области

11 июня 2024, 10:03
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
«70 лет Белгородской области»
Троим работникам Стойленского ГОКа вручили юбилейные нагрудные знаки «70 лет Белгородской области». Церемония награждения отличившихся работников Старооскольского городского округа прошла в Центре молодежных инициатив накануне Дня России.

За многолетний добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Старооскольского округа отметили оператора пульта управления цеха обогащения обогатительной фабрики Ирину Кожурову, водителя БелАЗа автотранспортного цеха Михаила Филькина и машиниста экскаватора рудоуправления Николая Курчина.

Ирина Кожурова после окончания института в 1984 году получила распределение в город трех Всесоюзных комсомольских строек, одной из которых был СГОК. Тогда была запущена только первая секция обогатительной фабрики. В этом году исполняется 40 лет как Ирина Валерьевна работает оператором пульта управления на Стойленском ГОКе. В числе ее наград Почетная грамота Минэкономики РФ и Центрального совета ГМП. В 2012 году Ирине Кожуровой присвоили звание «Почетный горняк».

Водитель БелАЗа Михаил Филькин на Стойленском ГОКе трудится уже 45 лет. За это время он в совершенстве освоил профессию, и сейчас передает полученные знания и опыт молодым сотрудникам. За плодотворную работу Михаил Григорьевич награжден знаками «Шахтерская слава» III и II степени, а в 2020 году его портрет был занесен на Доску почета Старооскольского городского округа.

Весь трудовой путь машиниста экскаватора Николая Курчина связан со Стойленским ГОКом. Стаж его работы — 44 года. Николай Викторович активный рационализатор, его инициативы помогают совершенствовать производственные процессы на участке. В 2000 году награжден знаком «Шахтерская слава» III степени, а в 2009 году ему присвоили звание «Почетный горняк». В прошлом году Николай Курчин был удостоен высшей корпоративной награды — золотого Почетного знака I степени Стойленского горно-обогатительного комбината.

В рамках празднования 70-летия со дня образования Белгородской области нагрудные юбилейные знаки вручают руководителям культурных и образовательных учреждений, общественных организаций и крупных предприятий, труженикам различных сфер.

«70 лет Белгородской области»«70 лет Белгородской области»
«70 лет Белгородской области»«70 лет Белгородской области»
«70 лет Белгородской области»«70 лет Белгородской области»
«70 лет Белгородской области»
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
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