Работников Стойленского ГОКа наградили знаками памяти к 70-летию Белгородской области

Ирина Кожурова после окончания института в 1984 году получила распределение в город трех Всесоюзных комсомольских строек, одной из которых был СГОК. Тогда была запущена только первая секция обогатительной фабрики. В этом году исполняется 40 лет как Ирина Валерьевна работает оператором пульта управления на Стойленском ГОКе. В числе ее наград Почетная грамота Минэкономики РФ и Центрального совета ГМП. В 2012 году Ирине Кожуровой присвоили звание «Почетный горняк».