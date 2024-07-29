Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» развивают инклюзивный спорт в Старом Осколе

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В нем участвовало более 50 старооскольских спортсменов, половина из них — дети с ограниченными возможностями здоровья.
В первых городских соревнованиях участвовали 11 команд из четырех человек, в состав которых обязательно входил ребенок или взрослый с ограниченными возможностями здоровья. Всех участников турнира наградили медалями и почетными грамотами.
Бочче — увлекательный вид спорта, развивающий у ребят глазомер, стратегическое мышление и координацию движений. Эта игра с мячом, напоминающая современный боулинг, была популярна еще в Древнем Риме.
С прошлого года в Старом Осколе действует секция игры в бочче для детей с ментальными нарушениями. Новый импульс для ее развития дала победа тренера Александра Панюшова в грантовом конкурсе «Стальное дерево».
На средства гранта закупили профессиональный спортивный инвентарь. Набор в спортивную секцию открыт для всех желающих — занятия с детьми проводятся бесплатно. В планах команды проекта организовать для особенных детей и подростков полноценный соревновательный процесс по системе Специальной Олимпиады России.
«Из более 300 детей с интеллектуальными нарушениями только каждый седьмой в Старом Осколе занимается спортом. Это связано, в том числе, с ограниченными возможностями для спортивного роста ребят. Поэтому мы поддержали проект, который ставит амбициозную цель — участие особенных спортсменов в соревнованиях регионального и всероссийского масштаба», — комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.
В сентябре–октябре в Старом Осколе энтузиасты бочче планируют провести межрегиональные соревнования. По их итогам сформируют команду для поездки на всероссийскую спартакиаду, которая пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.
Грантовая программа «Стальное дерево», реализуемая при поддержке Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие» действует в Белгородской области с 2018 года. В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получили 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.