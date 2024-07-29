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Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» развивают инклюзивный спорт в Старом Осколе

Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» развивают инклюзивный спорт в Старом Осколе

29 июля 2024, 12:23
Фото: Стойленский ГОК
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При поддержке Стойленского ГОКа и благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК в Белгородской области прошел первый открытый семейный инклюзивный турнир по бочче.

В нем участвовало более 50 старооскольских спортсменов, половина из них — дети с ограниченными возможностями здоровья.

В первых городских соревнованиях участвовали 11 команд из четырех человек, в состав которых обязательно входил ребенок или взрослый с ограниченными возможностями здоровья. Всех участников турнира наградили медалями и почетными грамотами.

Бочче — увлекательный вид спорта, развивающий у ребят глазомер, стратегическое мышление и координацию движений. Эта игра с мячом, напоминающая современный боулинг, была популярна еще в Древнем Риме.

С прошлого года в Старом Осколе действует секция игры в бочче для детей с ментальными нарушениями. Новый импульс для ее развития дала победа тренера Александра Панюшова в грантовом конкурсе «Стальное дерево».

На средства гранта закупили профессиональный спортивный инвентарь. Набор в спортивную секцию открыт для всех желающих — занятия с детьми проводятся бесплатно. В планах команды проекта организовать для особенных детей и подростков полноценный соревновательный процесс по системе Специальной Олимпиады России.

«Из более 300 детей с интеллектуальными нарушениями только каждый седьмой в Старом Осколе занимается спортом. Это связано, в том числе, с ограниченными возможностями для спортивного роста ребят. Поэтому мы поддержали проект, который ставит амбициозную цель — участие особенных спортсменов в соревнованиях регионального и всероссийского масштаба», — комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

В сентябре–октябре в Старом Осколе энтузиасты бочче планируют провести межрегиональные соревнования. По их итогам сформируют команду для поездки на всероссийскую спартакиаду, которая пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.

Грантовая программа «Стальное дерево», реализуемая при поддержке Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие» действует в Белгородской области с 2018 года. В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получили 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Стойленский ГОК#Социальное партнерство#Спортивные соревнования#Фонд «Милосердие»#Ментальные нарушения
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