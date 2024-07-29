Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» развивают инклюзивный спорт в Старом Осколе

«Из более 300 детей с интеллектуальными нарушениями только каждый седьмой в Старом Осколе занимается спортом. Это связано, в том числе, с ограниченными возможностями для спортивного роста ребят. Поэтому мы поддержали проект, который ставит амбициозную цель — участие особенных спортсменов в соревнованиях регионального и всероссийского масштаба», — комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.