На Стойленском ГОКе определили лучших монтеров пути

Конкурс начался с тестирования на знание теоретических основ профессии и правил техники безопасности. В практической части состязаний участникам необходимо было выполнить два задания: разобрать и собрать стыковое соединение рельсошпального пути, и как можно быстрее забить пять костылей — специальных железнодорожных гвоздей — в шпалу.