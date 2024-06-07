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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

На Стойленском ГОКе определили лучших монтеров пути

На Стойленском ГОКе определили лучших монтеров пути

7 июня 2024, 09:03
Фото: Стойленский ГОК
23 работника цеха железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии» среди монтеров пути.
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Конкурс

Конкурс начался с тестирования на знание теоретических основ профессии и правил техники безопасности. В практической части состязаний участникам необходимо было выполнить два задания: разобрать и собрать стыковое соединение рельсошпального пути, и как можно быстрее забить пять костылей — специальных железнодорожных гвоздей — в шпалу.

Фото: Стойленский ГОК

По результатам обоих этапов конкурса «Лучшим монтером пути» Стойленского ГОКа признан Константин Богданов. Второе место занял Евгений Кусик, третье — Иван Проскурин. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил 29-летний Алексей Ковальчук.

Победителей отметили дипломами, подарками, денежными премиями и корпоративными знаками отличия «НЛМК PRO».

В этом году в цехе железнодорожного транспорта также пройдет конкурс профессионального мастерства среди машинистов тягового агрегата.

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