На Стойленском ГОКе определили лучших монтеров пути

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Конкурс начался с тестирования на знание теоретических основ профессии и правил техники безопасности. В практической части состязаний участникам необходимо было выполнить два задания: разобрать и собрать стыковое соединение рельсошпального пути, и как можно быстрее забить пять костылей — специальных железнодорожных гвоздей — в шпалу.
По результатам обоих этапов конкурса «Лучшим монтером пути» Стойленского ГОКа признан Константин Богданов. Второе место занял Евгений Кусик, третье — Иван Проскурин. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил 29-летний Алексей Ковальчук.
Победителей отметили дипломами, подарками, денежными премиями и корпоративными знаками отличия «НЛМК PRO».
В этом году в цехе железнодорожного транспорта также пройдет конкурс профессионального мастерства среди машинистов тягового агрегата.