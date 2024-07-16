СГОК и фонд «Милосердие» продвигают культуру раздельного сбора мусора

Активисты рассчитывают, что использование всех установленных ими на городской территории контейнеров только за четыре месяца позволит собрать не менее трех тонн пластика. Агитационные мероприятия проекта помогут привлечь к раздельному сбору отходов более 2500 жителей, в том числе более 100 школьников, для которых общественники проведут занятия по эко-просвещению.