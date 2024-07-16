СГОК и фонд «Милосердие» продвигают культуру раздельного сбора мусора

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Он предполагает установку контейнеров для сбора пластиковых бутылок и других видов пластика в разных микрорайонах города. Средства от продаж переработанного вторсырья направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
Сами контейнеры изготовят на грант программы «Стальное дерево», который получили оскольские общественники. Активисты не первый год озабочены проблемой нехватки в городе контейнеров для пластика и ростом числа стихийных свалок.
Первые три из пятнадцати сетчатых металлических контейнеров общественники уже разместили на территории микрорайона Дубрава. Теперь жители массива смогут сдать на переработку ПЭТ-бутылки из-под напитков и масла, емкости от молочной продукции, флаконы от бытовой химии, алюминиевые банки, пакеты и другие материалы.
Контейнеры изготовлены силами партнеров проекта, которые в дальнейшем будут их и обслуживать, а также доставлять и перерабатывать собранный пластик. Выручка от реализации вторсырья пойдет на помощь детям, нуждающимся в особенной поддержке. Им закупят технические средства реабилитации и гигиены, а при необходимости ребятам оплатят медицинское обследование.
Активисты рассчитывают, что использование всех установленных ими на городской территории контейнеров только за четыре месяца позволит собрать не менее трех тонн пластика. Агитационные мероприятия проекта помогут привлечь к раздельному сбору отходов более 2500 жителей, в том числе более 100 школьников, для которых общественники проведут занятия по эко-просвещению.
Грантовая программа «Стальное дерево», реализуемая при поддержке Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие» действует в Белгородской области с 2018 года. В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получили 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.