Белгородцев на празднике научили делать «весёлые закладки»

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В среду, 7 августа, в селе Таврово Белгородского района прошёл ежегодный праздник, посвящённый освобождению поселения от немецко-фашистских захватчиков.
На мероприятии «Моё село — моё Таврово» жителей поздравили глава тавровской администрации Артём Кириченко и глава поселения Владимир Черкасов. Речь произнёс и настоятель часовни святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Сергий.
Специально для гостей был организован мастер-класс «Весёлые закладки». Все желающие могли попробовать самостоятельно изготовить книжную закладку в виде зверька.
Кроме того, на празднике прошла выставка брендовой продукции села Таврово, например, представили фигурки в форме животных.