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Белгородцев на празднике научили делать «весёлые закладки»

Белгородцев на празднике научили делать «весёлые закладки»

9 августа 2024, 11:09
Фото: Telegram-канал «ПриГОРОД31»
В Белгородском районе прошёл ежегодный праздник «Моё село — моё Таврово». Гостей ждал увлекательный мастер-класс по изготовлению закладок и выставка брендовых товаров села, сообщил Telegram-канал «ПриГОРОД31».

В среду, 7 августа, в селе Таврово Белгородского района прошёл ежегодный праздник, посвящённый освобождению поселения от немецко-фашистских захватчиков.

На мероприятии «Моё село — моё Таврово» жителей поздравили глава тавровской администрации Артём Кириченко и глава поселения Владимир Черкасов. Речь произнёс и настоятель часовни святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Сергий.

Специально для гостей был организован мастер-класс «Весёлые закладки». Все желающие могли попробовать самостоятельно изготовить книжную закладку в виде зверька.

Кроме того, на празднике прошла выставка брендовой продукции села Таврово, например, представили фигурки в форме животных.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Выставка#Праздник#Таврово#Закладки#Нарочно не придумаешь#Белгород
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