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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Дело о гибели двоих белгородцев при ремонте кровли получило новый оборот

Дело о гибели двоих белгородцев при ремонте кровли получило новый оборот

23 августа 2024, 12:28
Фото: 1MI
В прошлом году двое молодых людей погибли во время выполнения капитального ремонта многоэтажки в Строителе. Они работали неофициально, но суд установил, что предприниматель всё же имел с ними трудовые отношения, сообщили в региональной прокуратуре.

Предприниматель не заключал с погибшими молодыми людьми официальных трудовых договоров. Условия, сроки выполнения работ, способ оплаты и другие моменты были оговорены устно.

Но апелляционный суд установил, что двое местных жителей, которых индивидуальный предприниматель Дмитрий Рожков привлёк к выполнению капитального ремонта многоквартирного дома в Строителе, всё же имели с ним трудовые отношения.

В июле прошлого года во дворе дома на улице Ленина было обнаружено тело 22-летнего мужчины. Как выяснилось, он сорвался с крыши четырёхэтажного здания во время выполнения ремонтных работ. При аналогичных обстоятельствах пострадал и его 21-летний брат. Он был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, но врачам не удалось его спасти.

Было возбуждено уголовное дело. Молодые люди работали неофициально, без страховки. Подрядчик не обеспечил надлежащие меры по охране труда.

Теперь родители погибших смогут взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда и получить страховую выплату.

Постановление суда также отправили следователю, который занимается производством уголовного дела против Рожкова за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

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