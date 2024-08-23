Дело о гибели двоих белгородцев при ремонте кровли получило новый оборот

В июле прошлого года во дворе дома на улице Ленина было обнаружено тело 22-летнего мужчины. Как выяснилось, он сорвался с крыши четырёхэтажного здания во время выполнения ремонтных работ. При аналогичных обстоятельствах пострадал и его 21-летний брат. Он был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, но врачам не удалось его спасти.