Следком: погибший под Белгородом кровельщик работал без страховки и неофициально

Трудовые отношения с рабочими не были официально оформлены. Кроме того, они не использовали средства индивидуальной защиты. Так, 22-летний мужчина сорвался с крыши и скончался на месте. Его коллега также упал, получил множественные травмы, но остался жив. Он находится в больнице.