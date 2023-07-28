Следком: погибший под Белгородом кровельщик работал без страховки и неофициально

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В следственном управлении СК России по Белгородской области подтвердили гибель рабочего при выполнении кровельных работ в Строителе 27 июля. В ведомстве уточнили, что заменой кровли четырехэтажного жилого дома занимались молодые люди 21 и 22 лет.
Трудовые отношения с рабочими не были официально оформлены. Кроме того, они не использовали средства индивидуальной защиты. Так, 22-летний мужчина сорвался с крыши и скончался на месте. Его коллега также упал, получил множественные травмы, но остался жив. Он находится в больнице.
Уголовное дело возбудили за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается.
Напомним, что аналогичная трагедия произошла в Белгородской области и 28 июля. Мужчина сорвался с крыши при выполнении работ и погиб.