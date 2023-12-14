Дело о гибели сорвавшихся с крыши рабочих под Белгородом рассмотрит суд

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В июле этого года в Строителе двое рабочих сорвались с крыши многоэтажки во время выполнения ремонта кровли.
Как сообщает прокуратура Белгородской области, подрядчик нанял на работу нескольких граждан без оформления с ними трудовых отношений, а также без проведения надлежащих мероприятий по охране труда, что стало одной из причин произошедшего.
Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта наличия трудовых отношений между погибшими и индивидуальным предпринимателем, а также для взыскания компенсации в пользу родственников рабочих.
На контроле районной прокуратуры находится рассмотрение акта реагирования.
Напомним, что с крыши сорвались молодые люди 21 и 22 лет. Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.