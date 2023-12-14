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Дело о гибели сорвавшихся с крыши рабочих под Белгородом рассмотрит суд

Дело о гибели сорвавшихся с крыши рабочих под Белгородом рассмотрит суд

14 декабря 2023, 17:29
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Строителе в июле текущего года. Прокурор Яковлевского горокруга обратился в суд для защиты интересов родственников погибших.

В июле этого года в Строителе двое рабочих сорвались с крыши многоэтажки во время выполнения ремонта кровли.

Как сообщает прокуратура Белгородской области, подрядчик нанял на работу нескольких граждан без оформления с ними трудовых отношений, а также без проведения надлежащих мероприятий по охране труда, что стало одной из причин произошедшего.

Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта наличия трудовых отношений между погибшими и индивидуальным предпринимателем, а также для взыскания компенсации в пользу родственников рабочих.

На контроле районной прокуратуры находится рассмотрение акта реагирования.

Напомним, что с крыши сорвались молодые люди 21 и 22 лет. Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

Вечером 27 июля стало известно о гибели одного рабочего, позже сообщили о гибели второго мужчины.

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#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Крыша#Суды#Белгород#Алина Харина
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