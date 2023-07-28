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В Сети сообщили о гибели мужчины под Белгородом при замене кровли

28 июля 2023, 09:52
Фото: 1MI
архивное фото
Происшествие случилось в Строителе. «Короча наизнанку» сообщает, что мужчина погиб при замене кровли в МКД, а его брат пострадал и находится в тяжёлом состоянии. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не было.

Вечером 27 июля в Строителе во дворе дома на улице Ленина обнаружили тело. Депутат горсовета Белгорода Екатерина Клоповская в своём Telegram-канале сообщила, что погиб молодой мужчина, он сорвался с кровли.

Спустя время Клоповская добавила со ссылкой на очевидцев, что упали двое мужчин. Один из них выжил, его госпитализировали.

Уже 28 июля в группе «Короча наизнанку» в соцсети появилось сообщение о гибели местного жителя. Уточняется, что корочанец погиб при замене кровли многоэтажного дома. Помимо этого, источник подтверждает, что брата погибшего госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии.

Комментариев по происшествию пока не было. В следственном комитете Бел.Ру заявили, что позже опубликуют официальное сообщение.

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