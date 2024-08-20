Энергетики удостоены президентских наград

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Распоряжением Президента России за высокий профессионализм, самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях.
Почетной грамотой Президента РФ награждены:
— Клещев Алексей Константинович — старший мастер Шебекинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»,
— Репич Александр Александрович — инженер Климовского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго»,
— Истомин Вячеслав Иванович — первый заместитель директора — главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго».
Благодарность Президента РФ объявлена:
— Егорову Владиславу Владимировичу — начальнику Белгородского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»,
— Булатову Александру Николаевичу — электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей Грайворонского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»,
— Цуприкову Вячеславу Петровичу — электромонтеру оперативно-выездной бригады Севского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго»,
— Шевченко Юрию Игоревичу — мастеру бригады по диагностике электрооборудования Глушковского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго»,
— Щербакову Геннадию Николаевичу — мастеру бригады по реализации дополнительных сервисов Петропавловского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго»,
— Букину Александру Викторовичу — трактористу Новохоперского участка филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго».
Источник: телеграм-канал «Информбюро»