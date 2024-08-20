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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Энергетики удостоены президентских наград

Энергетики удостоены президентских наград

20 августа 2024, 11:28
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Распоряжением Президента России за высокий профессионализм, самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях.

Почетной грамотой Президента РФ награждены:

— Клещев Алексей Константинович — старший мастер Шебекинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»,

— Репич Александр Александрович — инженер Климовского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго»,

— Истомин Вячеслав Иванович — первый заместитель директора — главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго».

Благодарность Президента РФ объявлена:

— Егорову Владиславу Владимировичу — начальнику Белгородского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»,

— Булатову Александру Николаевичу — электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей Грайворонского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»,

— Цуприкову Вячеславу Петровичу — электромонтеру оперативно-выездной бригады Севского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго»,

— Шевченко Юрию Игоревичу — мастеру бригады по диагностике электрооборудования Глушковского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго»,

— Щербакову Геннадию Николаевичу — мастеру бригады по реализации дополнительных сервисов Петропавловского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго»,

— Букину Александру Викторовичу — трактористу Новохоперского участка филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго».

Источник: телеграм-канал «Информбюро»

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