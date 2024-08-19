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Котельная

В зоне риска Белгород и Старый Оскол: подготовка к отопительному сезону при обстрелах

19 августа 2024, 10:04
Фото: 1MI
Котельная

Довгалюк: объекты энергетики в Белгородской области защитили от атак ВСУ

Правительство хочет закупать резервные тепло- и энергоресурсы — мобильные котельные и генераторы. Они помогут обеспечивать белгородцев теплом, если основные станции будут повреждены.

На оперативном совещании правительства Белгородской области 19 августа обсудили оснащённость региона резервными мощностями. На балансе министерства ЖКХ есть две мобильные котельные установки мощностью от 0,5 до 1,6 МВт. В предыдущий отопительный сезон их уже пришлось использовать.

Региональное министерство ЖКХ разработало карту риска и потребности в резервных источниках электроснабжения.

Объекты энергетики физически защитили от атак, оборудовали РЭБ, обеспечили рядом мобильные комплексы ПВО, усилили охрану, рассказал заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк.

Чиновник добавил, что правительство хочет закупить ещё минимум 41 единицу мобильных котельных и 350 единиц резервных источников энергоснабжения.

Самый большой риск у котельных, которые обеспечивают многоквартирные дома Белгорода и Старого Оскола, считает Довгалюк.

К зиме для белгородских больниц закупят более 200 резервных электрогенераторов
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Отопительный сезон#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Энергоснабжение#Котельная#Белгород#Генераторы#РЭБ#Атаки#Сергей Довгалюк
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