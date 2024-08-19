В зоне риска Белгород и Старый Оскол: подготовка к отопительному сезону при обстрелах

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На оперативном совещании правительства Белгородской области 19 августа обсудили оснащённость региона резервными мощностями. На балансе министерства ЖКХ есть две мобильные котельные установки мощностью от 0,5 до 1,6 МВт. В предыдущий отопительный сезон их уже пришлось использовать.
Региональное министерство ЖКХ разработало карту риска и потребности в резервных источниках электроснабжения.
Объекты энергетики физически защитили от атак, оборудовали РЭБ, обеспечили рядом мобильные комплексы ПВО, усилили охрану, рассказал заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк.
Чиновник добавил, что правительство хочет закупить ещё минимум 41 единицу мобильных котельных и 350 единиц резервных источников энергоснабжения.
Самый большой риск у котельных, которые обеспечивают многоквартирные дома Белгорода и Старого Оскола, считает Довгалюк.