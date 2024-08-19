В зоне риска Белгород и Старый Оскол: подготовка к отопительному сезону при обстрелах

На оперативном совещании правительства Белгородской области 19 августа обсудили оснащённость региона резервными мощностями. На балансе министерства ЖКХ есть две мобильные котельные установки мощностью от 0,5 до 1,6 МВт. В предыдущий отопительный сезон их уже пришлось использовать.