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Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС

Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС

29 июля 2024, 11:27
Фото: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»
Специалисты «Белгородэнерго» приняли участие в межведомственных командно-штабных учениях по гражданской и территориальной обороне, которые проводятся в районах области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, — сообщает телеграм-канал «Информбюро»
Сюжет
МЧС

Совместно с сотрудниками МЧС, администраций и служб жизнеобеспечения районов области энергетики отработали алгоритм взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного и газового хозяйства.

По сценарию, из-за повреждений на инфраструктурных объектах без газа и воды остались несколько тысяч человек. К местам условных аварий незамедлительно выехали все оперативные службы, в числе которых энергетики, которые в кратчайшие сроки выполнили подключение объектов к резервным источникам электроснабжения.

Все участники на практике продемонстрировали слаженные совместные действия при локализации и ликвидации ЧС.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

Фото: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»
Энергетики подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты в регионах
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#Алёна Мальцева#МЧС#Белгородэнерго#Водопровод#Учения#Канализация#Взаимодействие#Гражданская оборона#Электроснабжение#Территориальная оборона#Оперативные службы#Газовое хозяйство
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