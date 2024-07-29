Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Совместно с сотрудниками МЧС, администраций и служб жизнеобеспечения районов области энергетики отработали алгоритм взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного и газового хозяйства.
По сценарию, из-за повреждений на инфраструктурных объектах без газа и воды остались несколько тысяч человек. К местам условных аварий незамедлительно выехали все оперативные службы, в числе которых энергетики, которые в кратчайшие сроки выполнили подключение объектов к резервным источникам электроснабжения.
Все участники на практике продемонстрировали слаженные совместные действия при локализации и ликвидации ЧС.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».