Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС

По сценарию, из-за повреждений на инфраструктурных объектах без газа и воды остались несколько тысяч человек. К местам условных аварий незамедлительно выехали все оперативные службы, в числе которых энергетики, которые в кратчайшие сроки выполнили подключение объектов к резервным источникам электроснабжения.