«Сидят дома и „проедают“ деньги»: Гладков раскритиковал процесс восстановления жилья

Однако и без прироста в планах есть задержки. Вместе с тем не везде сложилась настолько опасная обстановка. Кроме того, при докладе отметили, что строительные работы можно проводить не всё рабочее время, а «по 2-3 часа в день» при относительной стабилизации обстановки.