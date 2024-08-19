«Сидят дома и „проедают“ деньги»: Гладков раскритиковал процесс восстановления жилья

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На оперсовещании правительства Белгородской области 19 августа главы районов и горокругов выступили с отчётами о проведении восстановления жилья в каждом из них. Из-за оперативной обстановки темпы работ идут медленнее — по большей части из-за прироста объектов после очередных обстрелов.
Однако и без прироста в планах есть задержки. Вместе с тем не везде сложилась настолько опасная обстановка. Кроме того, при докладе отметили, что строительные работы можно проводить не всё рабочее время, а «по 2-3 часа в день» при относительной стабилизации обстановки.
Губернатора Вячеслава Гладкова возмутило, что восстановление стоит на месте в разных муниципалитетах и на их отдельных территориях, а оплата работы строительных организаций продолжается в виде авансов.
«На прошлой неделе принесли счета на оплату авансов и стройматериалов. Работы нет, а авансы есть. Строительные организации сидят дома и проедают эти деньги. Работы нет, а 50-60 миллионов, как минимум, находятся в авансах», — заявил губернатор.
Главам также ответили, что в данном случае вполне понятно, чем ситуация может закончиться. С большой вероятностью подрядчики позже «будут говорить: „А у нас денег нет, нам область не платит“». В итоге подписанные счета аннулировали.
«Деньги платим, строители не выходят. Люди ругаются, а мы даже внятно ответить им ничего не можем», — возмутился губернатор.
Кроме того, оказалось, что это не единственная проблема при невыполнении и выполнении работ по восстановлению. Гладков отметил, что рабочие закупают кирпичи по пачкам, вместо того, чтобы сразу «закупить» много, поэтому дома будут похожи на «лоскутное одеяло», а такие никто из белгородцев не оценит:
«Такое ощущение, что мы деньги не платим — кирпичи разного цвета. По полпачки покупают, а не много».
Также, по информации регионального министра строительства Оксаны Козлитиной, строительные работы по дому №55а на Щорса в Белгороде начнутся в сентябре. К этому же времени будут готовы результаты изучения участка земли. По словам чиновницы, в настоящее время власти обсуждают проблему с жителями по освобождению части дома для завершения работ по демонтажу.