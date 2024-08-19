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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Частично разрушенный дом на улице Щорса, 55а в Белгороде

Названа дата начала строительства на месте частично разрушенного дома на Щорса, 55а

19 августа 2024, 07:14
Фото: bel.ru
Частично разрушенный дом на улице Щорса, 55а в Белгороде

Строительные работы по дому № 55а на улице Щорса в Белгороде начнут в сентябре

Об этом сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина. К этому же времени будут готовы результаты изысканий.

По словам чиновницы, в настоящее время власти отрабатывают вопрос с людьми по освобождению эркерной части дома для завершения демонтажных работ. Поэтому пока нет возможности приступить к строительным работам.

Необходимо расчистить до конца фундамент. Часть свайного поля ещё закрыта из-за того, что нужно демонтировать эркерную часть. На текущей неделе работу завершим. Строительные работы начнём с сентября.
Оксана Козлитина

Чиновница также добавила, что к этому времени параллельно завершатся изыскания и будут готовы результаты.

Глава региона Вячеслав Гладков запланировал выезд на площадку 2 сентября с приглашением СМИ для фиксации начала земляных работ.

Некоторые жители пострадавшего дома на Щорса, 55а смогут вернуться домой
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Строительство#Новости Белгорода#Земляные работы#Белгород#Вячеслав Гладков#Фундамент#Оксана Козлитина#Демонтажные работы#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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