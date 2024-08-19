Названа дата начала строительства на месте частично разрушенного дома на Щорса, 55а

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
По словам чиновницы, в настоящее время власти отрабатывают вопрос с людьми по освобождению эркерной части дома для завершения демонтажных работ. Поэтому пока нет возможности приступить к строительным работам.
Необходимо расчистить до конца фундамент. Часть свайного поля ещё закрыта из-за того, что нужно демонтировать эркерную часть. На текущей неделе работу завершим. Строительные работы начнём с сентября.
Оксана Козлитина
Чиновница также добавила, что к этому времени параллельно завершатся изыскания и будут готовы результаты.
Глава региона Вячеслав Гладков запланировал выезд на площадку 2 сентября с приглашением СМИ для фиксации начала земляных работ.