Сколько отдыхающих белгородских детей за пределами области оказались в больницах?

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
По информации областных властей, на 1 июля в оздоровительных лагерях и санаториях за пределами области отдохнули 23 тысячи белгородских школьников. Отдых и оздоровление организовали в учреждениях:
При этом на начало июля в медицинских учреждениях четырёх регионов на лечении находилось 14 детей с различными диагнозами. Это Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Крым и Санкт-Петербург.
Информацию о диагнозах медики довели до сведения родителей и законных представителей. В правительстве добавили, что школьникам оказали помощь в каждом регионе в областных детских больницах или медицинских центрах.