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Белгородские дети оказались в больницах четырёх регионов во время отдыха

Сколько отдыхающих белгородских детей за пределами области оказались в больницах?

16 августа 2024, 08:31
Фото: 1MI

Белгородские дети оказались в больницах четырёх регионов во время отдыха

Всего на начало июля в оздоровительных лагерях и санаториях за пределами Белгородской области отдохнули 23 тысячи школьников. Некоторые попали в больницы. Подробности Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.

По информации областных властей, на 1 июля в оздоровительных лагерях и санаториях за пределами области отдохнули 23 тысячи белгородских школьников. Отдых и оздоровление организовали в учреждениях:

  • Краснодарского и Ставропольского края;
  • Удмуртской и Кабардино-Балкарской Республик;
  • Республик Татарстан, Крым (включая Федеральную территорию «Сириус»), Дагестан, Коми, Марий Эл;
  • Брянской, Владимирской, Вологодской, Волгоградской, Московской, Ленинградской, Липецкой, Калужской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Рязанской, Пензенской, Псковской, Тамбовской, Самарской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей;
  • Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов;
  • Приморского края;
  • Санкт-Петербурга.

При этом на начало июля в медицинских учреждениях четырёх регионов на лечении находилось 14 детей с различными диагнозами. Это Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Крым и Санкт-Петербург.

Информацию о диагнозах медики довели до сведения родителей и законных представителей. В правительстве добавили, что школьникам оказали помощь в каждом регионе в областных детских больницах или медицинских центрах.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Медицина#Дети#Больницы#Отдых#Регионы#Лагеря#Эксклюзив#Белгород#Санатории
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