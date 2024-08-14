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Юных белгородцев вывозят в лагеря других регионов РФ

С начала года из Белгородской области в другие регионы вывезли 33 тыс. детей

14 августа 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Юных белгородцев вывозят в лагеря других регионов РФ

За пределами Белгородской области отдыхают 5 тысяч детей

Детей продолжают увозить на отдых в безопасные места, поскольку атаки ВСУ не утихают. В настоящее время вне дома находятся около 5 тысяч детей, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Дети

Из Белгородской области продолжают вывозить детей в безопасные места. На сегодняшний день в лагерях за пределами приграничного региона находится около 5 тысяч юных белгородцев. Всего же с начала года на отдых отправили 33 тысячи ребёнка.

Такая программа реализуется с весны текущего года, когда ВСУ начали активнее атаковать приграничный регион. В лагеря других российских регионов увозят со всей Белгородской области: областного центра, Шебекинского и Грайворонского округов и других.

Только в начале августа на отдых отправили ещё 2,5 тысячи юных белгородцев. Один из подростков даже побывал в лагере Северной Кореи.

Несмотря на бесплатную организацию отдыха, родители подмечают и минусы: в некоторых лагерях наблюдается антисанитария и холод.

Антисанитария и тараканы: родители юных белгородцев недовольны московским лагерем
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Детский лагерь#Новости Белгорода#Касается каждого#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков
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