Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:36
Из Белгородской области продолжают вывозить детей в безопасные места. На сегодняшний день в лагерях за пределами приграничного региона находится около 5 тысяч юных белгородцев. Всего же с начала года на отдых отправили 33 тысячи ребёнка.
Такая программа реализуется с весны текущего года, когда ВСУ начали активнее атаковать приграничный регион. В лагеря других российских регионов увозят со всей Белгородской области: областного центра, Шебекинского и Грайворонского округов и других.
Только в начале августа на отдых отправили ещё 2,5 тысячи юных белгородцев. Один из подростков даже побывал в лагере Северной Кореи.
Несмотря на бесплатную организацию отдыха, родители подмечают и минусы: в некоторых лагерях наблюдается антисанитария и холод.