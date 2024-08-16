Построенную в Белгороде площадку хотели демонтировать в пользу Белого квартала?

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Жители домов по проспекту Богдана Хмельницкого, 34 и проспекту Славы, 36 в Белгороде жалуются на ежедневный шум от строительных работ, которые проводятся в рамках возведения Белого квартала. Кроме постоянного шума техники, рабочие едва не демонтировали детскую спортивную площадку, которую разместили во дворе в рамках проекта «Решаем вместе, делаем вместе».
«Проект „Белый квартал“ — это здорово, но в рамках его реализации уже возникают проблемы. Техника ездит постоянно, что нас как жителей не устраивает. Сегодня вообще хотели демонтировать детскую спортивную площадку, чтобы проложить коммуникации. <…> Также сегодня был заезд крупногабаритной техники, которая с трудом заехала, в итоге с 8:00 до 11:30 у жильцов были трудности с выездом и заездом, работникам пришлось ломать ветки дерева, чтобы техника проехала», — объяснила возмущения женщина.
Обращение увидели в Центре содействия строительству региона. Представители центра отметили, что уже неоднократно встречались с жителями домов и объясняли необходимость переустройства сетей теплоснабжения. По их словам, работы планируется завершить до начала отопительного сезона. При этом сами жители, утверждают в центре, отказались от проведения работ во дворе территории.
«Трасса была пересмотрена и в настоящее время проходит по территории комплексного развития „Белый квартал“ и не затрагивает земельные участки под жилыми домами, спортивной и детской площадками», — дополнили в организации и извинились за предоставленные неудобства.