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Белгородцы возмущены шумом и работами на площадке у будущего Белого квартала

Построенную в Белгороде площадку хотели демонтировать в пользу Белого квартала?

16 августа 2024, 14:27
Фото: 1MI

Белгородцы возмущены шумом и работами на площадке у будущего Белого квартала

В Белгороде жители двух МКД жалуются на бесконечный шум от строительных работ, связанных с возведением Белого квартала, а также на вероятный демонтаж детской спортивной площадки. В Центре содействия строительству попробовали решить проблему.

Жители домов по проспекту Богдана Хмельницкого, 34 и проспекту Славы, 36 в Белгороде жалуются на ежедневный шум от строительных работ, которые проводятся в рамках возведения Белого квартала. Кроме постоянного шума техники, рабочие едва не демонтировали детскую спортивную площадку, которую разместили во дворе в рамках проекта «Решаем вместе, делаем вместе».

«Проект „Белый квартал“ — это здорово, но в рамках его реализации уже возникают проблемы. Техника ездит постоянно, что нас как жителей не устраивает. Сегодня вообще хотели демонтировать детскую спортивную площадку, чтобы проложить коммуникации. <…> Также сегодня был заезд крупногабаритной техники, которая с трудом заехала, в итоге с 8:00 до 11:30 у жильцов были трудности с выездом и заездом, работникам пришлось ломать ветки дерева, чтобы техника проехала», — объяснила возмущения женщина.

Обращение увидели в Центре содействия строительству региона. Представители центра отметили, что уже неоднократно встречались с жителями домов и объясняли необходимость переустройства сетей теплоснабжения. По их словам, работы планируется завершить до начала отопительного сезона. При этом сами жители, утверждают в центре, отказались от проведения работ во дворе территории.

«Трасса была пересмотрена и в настоящее время проходит по территории комплексного развития „Белый квартал“ и не затрагивает земельные участки под жилыми домами, спортивной и детской площадками», — дополнили в организации и извинились за предоставленные неудобства.
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