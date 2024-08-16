Построенную в Белгороде площадку хотели демонтировать в пользу Белого квартала?

Обращение увидели в Центре содействия строительству региона. Представители центра отметили, что уже неоднократно встречались с жителями домов и объясняли необходимость переустройства сетей теплоснабжения. По их словам, работы планируется завершить до начала отопительного сезона. При этом сами жители, утверждают в центре, отказались от проведения работ во дворе территории.